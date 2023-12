Come era stato anticipato in esclusiva da Domani , la premier ha incontrato l’alleato leghista per stabilire le regole di competizione interna e gli assetti da tenere in vista del 2024. All’uscita i due hanno esibito sintonia

Depennato dalle agende pubbliche dei due leader fino all’ultimo. Liquidato ai cronisti delle agenzie di stampa alla stregua di un fuggevole incontro sul governo e «sui principali dossier», un «punto sulla situazione politica in un clima amichevole». Sintetizzato in una versione finale che è vuota come una pace apparente: «Piena sintonia».

Invece lo scambio che si è svolto questa mattina tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, e che era stato anticipato in via esclusiva da Domani questo lunedì, è molto di più: arriva dopo giorni di schermaglie su sfondo europeo e contiene una riunione strategica sul voto di giugno che era stata concordata da tempo.

Si tratta insomma di un incontro tra i partecipanti al duello di giugno per definire le regole interne del combattimento. Serviva a decidere fin dove si può affondare l’uno contro l’altro, e quando invece si rischierebbe di farsi un danno reciproco, e di farlo alla tenuta del governo.

Le regole della guerra

La riservatezza assoluta era compresa nella lista dei preparativi. Gli inviti erano solo quelli strettamente indispensabili, a cominciare dalle figure chiave di Fratelli d’Italia e della Lega all’Europarlamento. Non era tra gli invitati e infatti era impegnato altrove Antonio Tajani, il leader di Forza Italia: vista la sua vicinanza alla premier i meloniani non considerano come agente di preoccupazioni, né di fibrillazioni per il governo.

Il redde rationem era stato programmato da tempo, e questo ci dice anche che la lettera di Salvini pubblicata dal Corriere proprio questa mattina va considerata come uno degli strumenti per alzare la posta nel negoziato che sarebbe arrivato poco dopo. L’incontro cade significativamente dopo la sconfitta politica e comunicativa di Firenze – dove questa domenica il leader leghista aveva chiamato a raccolta i suoi alleati sovranisti – e immediatamente prima dell’incontro tra la premier e la presidente dell’Europarlamento.

Proprio Roberta Metsola era stata il simbolo dell’esordio dell’alleanza tattica tra meloniani e popolari: sulla sua figura, di membro del Ppe, sostenuta da Manfred Weber e amica dei Fratelli d’Italia, è stato sperimentato il nuovo legame politico; a gennaio 2022 Metsola è stata eletta con una maggioranza che ibridava quella standard – popolari e socialisti – con un innesto conservatore, e per la prima volta Ecr aveva anche ottenuto una vicepresidenza.

