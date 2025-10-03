Alcune persone hanno avvistato nei pressi e sopra l’area dello scalo internazionale dei droni, su cui però la polizia non ha ancora alcun tipo di informazione. Partenze e arrivi sono ripresi poco prima delle 6

Giovedì sera, l’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, è stato chiuso per precauzione a causa di diversi avvistamenti di droni. A partire dalle 22.18, il controllo del traffico aereo tedesco (DFS) ha limitato le operazioni di volo sull’aeroporto e in seguito le ha sospese del tutto. Partenze e arrivi sono poi ripresi poco prima delle 6 e, al momento, sono regolari.

Sono 17 i voli che non sono riusciti a decollare da Monaco, con conseguenze per quasi 3mila passeggeri. Inoltre, 15 voli in arrivo sono stati dirottati verso Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte.

Gli avvistamenti

Secondo quanto afferma un portavoce della polizia tedesca, intorno alle 19:30 di giovedì diverse persone hanno avvistato dei droni nei pressi dell’aeroporto. Le autorità bavaresi hanno avviato una ricerca per identificare i dispositivi e i loro proprietari, senza successo.

Successivamente, i droni sono stati avvistati sopra l’area aeroportuale. Nonostante l’intervento degli elicotteri della polizia, «non sono disponibili informazioni sul tipo e sul numero di droni» né sulla loro origine, affermano le autorità tedesche.

Venerdì scorso in Germania uno sciame di droni è stato avvistato sopra lo stato dello Schleswig-Holstein. Il governo tedesco ha dichiarato che intende autorizzare le forze armate ad "abbattere" questi dispositivi.

La Germania è in stato di massima allerta di fronte alla minaccia dei droni, dopo che diversi paesi europei, tra cui Polonia e Danimarca, lamentano con la Russia le recenti incursioni nel loro spazio aereo.

È stato il focus dei Consiglio europeo informale di Copenaghen, dove i 27 paesi dell’Unione hanno discusso di questi crescenti attacchi e dell’istituzione di un “muro” anti-droni.

