Si potrà votare fino alle 23 di domenica e, a seguire, inizierà lo spoglio. Al voto anche la regione Piemonte, per eleggere il presidente di regione e il consiglio, così come 3.700 comuni. Alle 23 di sabato, l’affluenza per le europee era bassa. Leggermente superiore invece quella per le regionali e amministrative

Dalle 7 di domenica i seggi per votare alle elezioni europee, regionali e amministrative hanno riaperto e sarà possibile votare fino alle 23. Lo spoglio per le europee inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi. In Piemonte si vota per eleggere il nuovo presidente della regione, mentre le urne sono aperte in 3.700 comuni per rinnovare le amministrazioni locali. Tra questi, 29 capoluoghi di provincia e sei capoluoghi di regione: Bari, Cagliari, Firenze, Perugia, Campobasso e Potenza. In base ai dati del ministero dell’Interno, diffusi dal portale Eligendo, l’affluenza per le elezioni europee, aggiornata alle ore 23 di sabato, è stata del 14,64 per cento. Alle regionali piemontesi, l’affluenza registrata ieri è stata del 17,54 per cento e alle comunali del 20,63 per cento. Nella giornata di oggi andranno al voto 21 paesi dell’Unione europea.

Europee, i primi risultati intorno alle 18.15 Le prime stime, basate sugli exit poll, saranno pubblicate dal Parlamento europeo a partire dalle 18.15. I risultati ufficiali completi, invece, verranno diffusi solo dopo la chiusura delle urne in Italia. I primi risultati parziali a essere pubblicati riguarderanno Austria, Cipro, Germania, Grecia, Malta e Olanda. Alle 19.15 arriveranno poi le stime di Bulgaria e Croazia, mentre dalle 20.15 alle 20.45 si aggiungeranno Danimarca, Francia e Spagna. Il Parlamento Ue pubblicherà quindi le prime proiezioni del nuovo emiciclo, basate su 11 stime nazionali e 16 previsioni su dati pre-elettorali. Dalle 21.15, arriveranno le stime nazionali di Polonia, Portogallo, Romania e Svezia. Dalle 23.15 invece saranno pubblicate le stime relative all'Italia e verrà diffusa una seconda proiezione della composizione del nuovo emiciclo, basata su 24 risultati ufficiali parziali, due stime nazionali e un dato pre-elettorale. Elezioni europee, i programmi dei partiti italiani a confronto Le elezioni europee del 8 e 9 giugno porteranno alla formazione di un nuovo Parlamento europeo e, con qualche mese di attesa, di una nuova Commissione. La volontà di tutti i partiti, dunque, è di incidere il più possibile sulla composizione delle nuove istituzioni Ue per avere spazio di manovra per una serie di riforme, che ognuno ha sintetizzato nel suo programma elettorale. Sono molti i temi al centro dei programmi: dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente alle politiche di accoglienza, dalla crisi climatica ai diritti civili, dalle politiche agrarie al benessere animale, dalla possibile riforma dei trattati dell’Unione europea e quindi delle “regole del gioco”, fino alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale e alle norme sui giganti del web. In queste settimane, abbiamo riassunto, tema per tema, i programmi di tutti i partiti italiani. Potete leggerli qui di seguito. Europa Elezioni europee, i programmi dei partiti italiani a confronto Europee, domenica si vota in 21 paesi Ue Gli elettori europei andranno oggi alle urne in 21 paesi, compresa l'Italia. Tra questi, Francia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo, Spagna. Dopo l'apertura anticipata nei territori d'oltremare, dalle 8 di domenica sono aperte le urne anche nella Francia metropolitana. Al voto 49 milioni di cittadini, che andranno a scegliere 81 europarlamentari. In Spagna, i seggi hanno aperto alle 9 e rimarranno aperti fino alle 20: oltre 38 milioni di persone sono chiamate a eleggere 61 eurodeputati, dei 720 totali che formeranno il nuovo Parlamento europeo. La Spagna è il quarto paese Ue per numero di seggi. I cittadini spagnoli votano per la nona volta alle elezioni Ue, dopo l'adesione del paese nel 1985-1986. Elezioni europee, bassa l'affluenza. Alle 23 di sabato al 14,64 per cento L'affluenza registrata alle 23 di sabato si è attestata al 14,64 per cento, in base ai dati diffusi sul portale Eligendo del ministero dell'Interno. Il dato è inferiore rispetto al 2009, ultima volta in cui si è votato per le europee in due giorni. L'affluenza alle 22 fu del 17,8 per cento, quasi tre punti percentuali in meno del 2004, la precedente tornata elettorale, quando si attestò al 20,5 per cento. Hanno riaperto i seggi per le europee e le amministrative Alle 7 di domenica hanno riaperto i seggi per la seconda giornata di voto. I cittadini sono chiamati a votare per rinnovare il parlamento europeo, in Piemonte per scegliere il nuovo presidente e consiglio regionale e in 3.700 Comuni per rinnovare le amministrazioni locali. Sarà possibile votare fino alle 23 e, immediatamente dopo la chiusura dei seggi, inizierà il conteggio dei voti delle europee. Per le amministrative, invece, l'inizio dello spoglio è previsto alle 14 di lunedì.

