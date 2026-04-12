Urne aperte fino alle 19 e gli occhi del mondo addosso. Oggi l’Ungheria sceglie se puntare su Péter Magyar, che veniva dal sistema orbaniano e che dal 2024 ha scelto di sfidarlo rivoluzionando il panorama politico ungherese, oppure mantenere Viktor Orbán su quella stessa poltrona su cui siede ininterrottamente dal 2010

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Viktor Orbán si congratulerebbe con Péter Magyar se Tisza vincesse: «Se Magyar mi supererà, gli concederò la vittoria», ha detto ai cronisti assiepati al suo seggio a urne ancora aperte, in un contesto di partecipazione altissima.

Già al governo tra 1998 e 2002, tornato al potere nel 2010, Orbán ha ridisegnato l’Ungheria in forma di autocrazia e da allora è rimasto saldamente al governo, conquistando anche nel 2022 una maggioranza ampia. Ma nel 2024 l’emergere di uno sfidante che veniva da Fidesz stesso, Péter Magyar, ha cambiato la dinamica politica.

Prima ancora di battere Orbán, Magyar ha spazzato via il resto dell’opposizione spostando ancor più a destra l’Ungheria. Il competitor però viene da quello stesso sistema che oggi rinnega, e la sua formazione politica è gestita all’insegna di accentramento, opacità e contraddizioni; tuttavia catalizza le speranze di cambiamento, specialmente dei più giovani.

Per approfondire la sfida di Magyar leggi qui.

Per quel che riguarda il premier ungherese, il supporto esplicito di Trump e Putin, oltre che Netanyahu, Meloni, Salvini e via dicendo, non lo salva dal senso di poter perdere per la prima volta da molto tempo, come abbiamo raccontato anche dal castello di Buda dove Orbán ha tenuto l’ultimo comizio alla vigilia del voto.

Per approfondire la campagna del premier leggi qui.

Orbán dice che accetterebbe una vittoria di Magyar Dopo tutte le accuse fatte circolare dal governo su presunte interferenze elettorali di Kiev e Bruxelles, se l’avversario vincesse, il premier gli concederebbe la vittoria? Sì, risponde lui ai cronisti assiepati al suo seggio. "Esiste una costituzione ungherese e la decisione del popolo deve essere rispettata”, in quel caso dunque si congratulerebbe con Péter Magyar. Viktor Orbán, lo sfidante Péter Magyar e una campagna inedita Viktor Orbán, già al governo tra 1998 e 2002, al ritorno al potere dal 2010 ha ridisegnato l’Ungheria in forma di autocrazia e da allora è rimasto saldamente al governo, conquistando anche nel 2022 una maggioranza ampia. Ma nel 2024 l’emergere dal sistema orbaniano stesso di uno sfidante, Péter Magyar, ha cambiato la dinamica politica. Prima ancora di battere Orbán, ha spazzato via il resto dell’opposizione spostando ancor più a destra l’Ungheria. Il competitor però viene da quello stesso sistema che oggi rinnega, e la sua formazione politica è gestita all’insegna di accentramento, opacità e contraddizioni; tuttavia catalizza le speranze di cambiamento, specialmente dei più giovani. Per approfondire leggi qui. ​​​​​​ Europa La promessa di svolta entusiasma Budapest. Ma Péter Magyar è un’incognita Per quel che riguarda il premier ungherese, il supporto esplicito di Trump e Putin, oltre che Netanyahu, Meloni, Salvini e via dicendo, non lo salva dal senso di poter per la prima volta da molto tempo perdere, come abbiamo raccontato anche dal castello di Buda dove Orbán ha tenuto l’ultimo comizio alla vigilia del voto. Leggi qui per approfondire. ​​ Europa Elezioni in Ungheria, il giorno decisivo. Viktor Orbán stavolta può perdere Un'affluenza straordinaria Alle ore 13 l'affluenza alle urne era del 54 per cento abbondante. Sin dalle primissime ore del mattino l'affluenza ha superato quella del 2022 e si è distinta per i livelli record. A cominciare dalla tarda mattinata anche gli elettori della capitale (dove l'opposizione parte avvantaggiata) sono confluiti ai seggi. EPA Come si vota, gli orari e le formazioni in campo I seggi sono 199, il sistema elettorale è ““maggioritario super misto” e lo scontro elettorale sarà polarizzato tra due principali formazioni politiche, Fidesz (Viktor Orbán) e Tisza (Péter Magyar). Bisogna superare la soglia di sbarramento del 5 per cento e anche il Mi Hazánk Mozgalom (estrema destra) potrebbe entrare in parlamento. Sulla particolarità del sistema elettorale ungherese, su come il sistema orbaniano lo ha ridisegnato e su come l’asse politico si è ricostruito attorno a Magyar, trovi tutto in questo approfondimento. I seggi chiudono alle 19, dopodiché usciranno i primi numeri, nell’immediato gli ultimi sondaggi pre voto; alla vigilia, come abbiamo raccontato, il fondatore dell’istituto di sondaggi Medián scommetteva sulla vittoria di Tisza. Un quadro della situazione si dovrebbe avere attorno alle 21, ma per i risultati definitivi servirà più tempo. EPA

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