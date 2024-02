Un migliaio di trattori sono arrivati a Bruxelles, per protestare contro la Politica agricola comune (Pac) e il Green Deal, in occasione del Consiglio europeo straordinario, dove si riuniscono i leader dei paesi Ue per discutere della revisione del bilancio e dei nuovi aiuti all’Ucraina.

Gli agricoltori, che stanno bloccando il quartiere europeo, hanno abbattuto una delle sculture storiche della piazza del Parlamento, che risale al 1872 e fa parte del complesso monumentale John Cockerill, in ricordo del pioniere dell’industria siderurgica e della ferrovia in Belgio. La statua crollata è ora circondata dai roghi di legna e pneumatici appiccati dai manifestanti. «People of Europe, say no to despotism», recita il cartello appeso a un’altra statua. Contro il palazzo istituzionale sono state lanciate bottiglie e uova.

La polizia è schierata in tenuta antisommossa e ha azionato gli idranti per spegnere i roghi di legna e pneumatici appiccati dai manifestanti

Sono in maggioranza agricoltori belgi, fa sapere la polizia di Bruxelles. Sul tema il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un incontro bilaterale con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ieri sera a sud di Parigi sono state infatti fermate 91 persone, coinvolte nelle proteste, e arrestate 79.

Sul versante italiano

I trattori italiani non sono arrivati a Bruxelles ma sul tema è intervenuta Coldiretti: «Il primo obiettivo è fare in modo che non vengano tolte altre risorse all’agricoltura come è successo nei decenni passati», ha dichiarato il presidente Ettore Prandini davanti al Parlamento europeo. «Questo potrebbe già essere un ulteriore segnale ai nostri imprenditori», ha continuato, «al primo punto c’è togliere tutti quelli che sono i vincoli che da Timmermans in poi hanno cercato di inserire con regole che penalizzano la capacità produttiva Ue».

Il Consiglio europeo

Intanto nel vertice ristretto pre Consiglio europeo, sull’intesa in tema di bilancio comune e sostegno a Kiev, è stato raggiunto un accordo unanime. Lo fa sapere il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel: «Tutti i 27 leader hanno concordato un ulteriore pacchetto di sostegno da 50 miliardi di euro per l’Ucraina all’interno del bilancio dell’Ue», ha scritto su X, precisando che l’intesa «garantisce finanziamenti costanti, a lungo termine e prevedibili per l’Ucraina. L’Ue sta assumendo la leadership e la responsabilità nel sostenere l’Ucraina; sappiamo qual è la posta in gioco».

Per la presidente della Commissione von der Leyen è una «bella giornata per l’Europa», perché il Consiglio europeo ha realizzato gli obiettivi prioritari, ha scritto su X.

All’incontro hanno preso parte, oltre a Michel e von der Leyen, il presidente ungherese Viktor Orbán, la premier italiana Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

