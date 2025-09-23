La commissione Juri si è opposta, con 13 voti contro 12, alla richiesta di revoca dell’immunità presentata dall’Ungheria. La sessione decisiva sarà la prima settimana di ottobre. Benifei: «Non verrà riportata in carcere»

Un primo rilevante passo verso la libertà per Ilaria Salis. La commissione Affari giuridici dell’Europarlamento ha respinto la revoca dell’immunità alla deputata europea. Si tratta della commissione Juri, dove 13 componenti hanno votato contro la richiesta presentata dall’Ungheria e 12 a favore. Ora la parola definitiva spetta alla sessione plenaria del parlamento, che si riunirà e voterà nella prima settimana di ottobre.

«Ilaria Salis è libera: non verrà riportata in carcere in Ungheria, non subirà l’ingiustizia del governo di Orbán. Il Parlamento europeo difendendo oggi la sua immunità ha difeso lo stato di diritto in Europa, per tutte e tutti i cittadini». Così l’eurodeputato del Partito democratico Brando Benifei, appena terminata la commissione.

La richiesta di revoca

La richiesta di revoca dell’immunità era stata presentata dall’Ungheria, tramite i suoi europarlamentari, a ottobre 2024. È così iniziato un iter nelle commissioni, dove è stata ascoltata anche l’eurodeputata. In un discorso molto duro sul sistema carcerario ungherese, alla presenza del premier Viktor Orbán, Salis si è augurata che «il parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani, senza cedere alla prepotenza di una “democrazia illiberale” in deriva autocratica che, per bocca anche dei suoi stessi governanti, in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole prima della sentenza».

In gioco, ha continuato, «non c'è solo il mio futuro personale, ma anche e soprattutto cosa vogliamo che sia l’Europa, sempre più minacciata da forze politiche autoritarie».

