I mille e seicento poliziotti schierati davanti al Congresso sono il segnaposto della tensione stimolata dalle destre spagnole. Viceversa, le quattordicimila parole inanellate da Pedro Sánchez per battezzare il suo nuovo governo – e va detto che mai c’era stato discorso più lungo da almeno quarant’anni – significano il tentativo di «portare quattro anni di stabilità, senza cedere alle spinte reazionarie e ai tentativi di regredire verso lo scontro».

Dopo che il leader popolare Alberto Núñez Feijóo ha avuto la sua occasione di formare un governo, e neppure abbracciando la destra estrema di Vox ha ottenuto una maggioranza, questo giovedì il premier socialista assume il suo nuovo incarico, e lo fa tenendo insieme un ampio ventaglio di forze, che va dalle sinistre (Psoe e Sumar) ai vari partitini indipendentisti.

Siccome l’amnistia per gli indipendentisti catalani è stata la leva fondamentale per sbloccare l’accordo con le formazioni nazionaliste, l’amnistia diventa anche il grimaldello preferito dalle destre per scardinare la nuova maggioranza. E qualora ciò non riesca, per destabilizzarne comunque l’azione di governo, oltre che, per conseguenza, la Spagna stessa.

Il nuovo governo Sánchez si regge su una maggioranza parlamentare. L’opposizione delle destre spagnole si baserà su qualsiasi strumento a disposizione – parole, provvedimenti, aule, strade – e consisterà in un rovesciamento anzitutto semantico, se non di piazza e in stile trumpiano, come si vede già dagli assalti e dalle manifestazioni violente contro le sedi del partito socialista spagnolo.

Destre e rovesciamenti

Disposti a tutto per il potere, e quando il potere non lo si può avere, disposti a destabilizzare chi lo detiene. I «patrioti» di Vox, l’estrema destra spagnola alleata di Giorgia Meloni in Europa, e il Partito popolare, sia spagnolo che su scala europea, sono pronti a tutto pur di rendere la vita impossibile a Pedro Sánchez.

Gli esiti sono paradossali: Santiago Abascal, leader di Vox, che è una formazione di matrice neofranchista tuttora intenzionata a spazzar via le leggi sulla memoria, in aula questo mercoledì ha accusato Sánchez di essere un dittatore e un golpista.

E i paradossi non restano nei confini spagnoli, perché il plenipotenziario dei popolari europei, Manfred Weber, li sta esportando anche a Bruxelles. E succede così che lui e il suo Ppe, abituati ormai a negoziare con le destre estreme, e avvezzi anche a chiudere gli occhi sugli attacchi allo stato di diritto da parte di membri e alleati, accusino formalmente Sánchez di minare la rule of law.

Parole, giudizi, tensioni

Il lavoro di destabilizzazione della nuova maggioranza avviene a più livelli e con più ruoli.

Il popolare Núñez Feijóo accusa il leader socialista di «brogli elettorali» e convoca la stampa straniera per denunciare «gli attacchi allo stato di diritto», mentre il parallelo a livello europeo Weber pretende che l’Europarlamento dibatta del «deterioramento dello stato di diritto» in Spagna. Nessun dibattito ha voluto invece, Weber, quando si è scoperto che il governo greco di Kyriakos Mītsotakīs, suo alleato e pezzo grosso nel Ppe, era coinvolto nello scandalo di spionaggio dell’opposizione, eurodeputati compresi.

I popolari, sia spagnoli che europei, accusano i socialisti di fare una mossa «corrotta», non democratica e «incostituzionale» portando avanti l’amnistia: «Mina l’indipendenza della magistratura». In Spagna i popolari hanno tenuto sotto sequestro per anni il Consiglio generale del potere giudiziario (CGPJ) impedendo il rinnovo dei membri. Adesso, anche se Sánchez ha chiarito già quest’estate che non farà nulla di contrario alla Costituzione, il Partido popular punta a dimostrare il contrario. Sarà lawfare, guerra a colpi di cavilli, giudizi di costituzionalisti e tribunali.

Ma comunque i popolari, avendo avuto l’incarico dal re, e poi avendo fallito, non osano dire che la maggioranza Sánchez sia illegittima. Questo lo lasciano dire ad Abascal, che parla di «golpe» per poi esser bacchettato dalla presidente socialista della Camera. «Guardi che la Spagna la dittatura la conosce», rammenta Francina Armengol. E poi a loro volta, i «patrioti», lasciano parte del lavoro violento in piazza a formazioni estremiste. Una divisione del lavoro sporco.

