Gli attivisti per il clima si sbracciano con i manifesti e agitano le ultime speranze. L’Europarlamento sta per votare sulla tassonomia. Tecnicamente è un atto delegato concepito dalla Commissione europea in una notte di capodanno, politicamente è la scelta anti-clima di classificare come sostenibili anche gli investimenti relativi a gas e nucleare. Gli eurodeputati possono fermare il greenwashing di Bruxelles. Ma ci sono molte forze contrarie. Forze di destra, soprattutto.

I tentativi di fermare il greenwashing

Il Parlamento europeo può dare parere contrario alla mossa di Bruxelles. Ma per far passare la «obiezione» alla tassonomia (così si chiama in gergo tecnico) servono 353 voti a favore. Gli eurodeputati ambientalisti, come il verde Bas Eickhout che ha lavorato per un fronte green, hanno provato a mobilitare un campo anti-tassonomia trasversale a tutti i gruppi. Gli sforzi sono valsi per esempio la vittoria in due commissioni chiave. Il 14 giugno la commissione Affari economici e quella Ambiente hanno votato sull’ipotesi di «obiettare» alla tassonomia, e l’obiezione ha prevalso 76 a 62 (quattro le astensioni). Ma nelle dinamiche di voto si incrociano dinamiche nazionali e di gruppo.

Pro e contro il clima

Con Emmanuel Macron grande ideatore della mutua alleanza per nucleare e gas verdi, il gruppo liberale Renew dove siedono i francesi di Macron è fortemente spostato a favore della tassonomia, pur con qualche eccezione. I popolari europei non hanno resistito alle spinte di retroguardia – delle quali è partecipe anche la componente italiana, Forza Italia – e martedì sera la grande maggioranza del gruppo si è espressa a favore della Commissione. I socialdemocratici, dove siede il Pd, sono in prevalenza per l’obiezione, come pure sinistra e verdi. Ma proprio come è avvenuto con lo scontro sul pacchetto verde Fit for 55, c’è una alleanza delle destre da fronteggiare: i popolari anti-green sono in linea con conservatori e sovranisti. Anche sulla tassonomia si spacca la maggioranza Ursula, e la frattura del clima ridisegna gli schieramenti in pro e anti verde.

La guerra e il gas

Uno degli argomenti forti del campo verde è l’urgenza, ancor più forte con la guerra di Putin, di emanciparsi dai combustibili fossili. Alla luce dell’invasione in corso in Ucraina, fa ancor più scalpore il ruolo svolto dalla Russia sulla tassonomia: un rapporto di Greenpeace France documenta che dal 2018 Gazprom, Lukoil e Rosatom, direttamente o tramite “compagnie-matrioska”, hanno fatto pressione sulla Commissione (con tanto di incontri) perché etichettasse come sostenibili gas e nucleare. Finora nei consessi europei l’alibi della guerra è stato utilizzato da lobby e governi per ottenere deroghe, rinvii e deregolamentazioni, non solo in campo energetico ma anche nell’agroalimentare. Nel caso della tassonomia, che etichetta il gas come “green”, gli ambientalisti hanno provato a disinnescare la trappola e a ricordare che la guerra deve spingerci ancor più verso le rinnovabili. Ma alla vigilia del voto, il 5 luglio, c’è stato un coup de théâtre del governo ucraino.

Il ruolo di Kiev

Nel pieno di una conferenza sul recovery per l’Ucraina che si teneva a Lugano, dove la Commissione europea, governi e investitori congegnavano i finanziamenti per ricostruire il paese in guerra, il ministro all’Energia di Kiev ha mandato una lettera agli eurodeputati per sostenere la tassonomia di Bruxelles. «Se l’obiezione passa, mette in difficoltà la nostra ricostruzione post-bellica», scrive il governo ucraino; poche ore dopo nella famiglia popolare, che all’Europarlamento è la più ampia e che è quella di provenienza di Ursula von der Leyen, passa con decisione la linea pro-tassonomia.

