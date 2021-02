Volti nuovi alla dirigenza del partito. Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato il vice presidente, Antonio Tajani, come coordinatore nazionale del suo partito.

Tajani avrà il mandato di organizzare lo sviluppo di Forza Italia sul territorio e tra i primi compiti anche quello di coordinare l’attività e il contributo del partito di centrodestra al neonato governo di Mario Draghi.

La nuova nomina è stata accolta con soddisfazione da larga parte della base. Il senatore Maurizio Gasparri ha affermato: «Nel ruolo ancora più operativo di coordinatore, Antonio Tajani saprà contribuire in maniera incisiva alla riorganizzazione e al rilancio di Forza Italia insieme a Berlusconi. E, in una fase così delicata e di emergenza come quella che si è aperta, Tajani potrà sostenere con lealtà e coerenza le priorità di Forza Italia a tutela della comunità nazionale. Buon lavoro Antonio».

La nomina di Tajani non è unica ma fa parte di un più largo cambio di ruoli ai vertici del partito. Come vice coordinatrice è stata scelta la senatrice Anna Maria Bernini, la quale dovrà gestire le attività del partito con i gruppi parlamentari della Camera, del senato, dell’Unione europea.

La senatrice Licia Ronzulli è la nuova responsabile per i rapporti con gli alleati. In particolare avrà delega a coordinare, su indicazione del presidente, le strategie comuni agli altri partiti della coalizione di centrodestra per le iniziative e per il programma.

Massimo Ferro è diventato il nuovo responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia al posto di Renato Brunetta fresco di nomina a capo del ministero della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. Il senatore Ferro dovrà coordinare le posizioni sull’economia di Forza Italia con il neonato governo di Mario Draghi.

La nomina alla regione Calabria

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha confermato come candidato alla presidenza della regione Calabria l’onorevole Roberto Occhiuto, il capogruppo alla Camera dei deputati. Occhiuto dovrà fronteggiare i candidati Nicola Irto del Partito democratico e Luigi de Magistris. Le elezioni sono previste per il prossimo 11 aprile.

Se c’è chi assume nuovi incarichi all’interno del partito di Silvio Berlusconi, c’è anche chi decide di lasciare. Infatti, i deputati Osvaldo Napoli, Daniela Ruffino e Guido Della Frera hanno comunicato la decisione di lasciare il gruppo di Forza Italia alla Camera. I tre deputati transitano ora al gruppo Misto, ma secondo Ansa l'approdo finale dovrebbe essere Cambiamo!, la componente di Giovanni Toti, attuale presidente della regione Liguria.

