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La premier Giorgia Meloni ha scelto il nuovo ministro del Turismo: sarà l’oramai ex sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi che intorno alle 10 del mattino del 3 aprile si è recato al Quirinale insieme alla capo segreteria del ministero della Cultura Rita Rubini per il giuramento di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poco dopo è arrivata anche Giorgia Meloni.

Mazzi sostituisce Daniela Santanchè, che aveva rassegnato – in polemica con la presidente del Consiglio – le dimissioni dal dicastero lo scorso 25 marzo. Dopo che Santanchè ha lasciato l’incarico, il ministero è finito sotto la gestione ad interim di Meloni insieme a Gaetano Caputi, capo di gabinetto a Palazzo Chigi.

Classe 1960, Mazzi ha alle spalle studi in giurisprudenza e una lunga carriera a fianco di artisti e cantanti. Vicino alle sorelle Meloni, attualmente è deputato di Fratelli d’Italia. Nei mesi scorsi Domani aveva raccontato di tensioni tra Mazzi e il ministro della Cultura Alessandro Giuli su diverse nomine e non solo. Tra gli episodi che hanno alimentato lo scontro c’è la vicenda del direttore d’orchestra filoputiniano Valerij Gergiev.

«Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell'economia italiana. Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami», ha detto Mazzi dopo il giuramento.

Reazioni

La nomina ha scatenato reazioni positive all’interno del centrodestra con i vertici di governo e del parlamento che hanno accolto con messaggi di auguri il neoministro. «Auguri di buon lavoro al ministro Gianmarco Mazzi, perché ne avrà davvero molto», ha detto Carlo De Romanis, responsabile nazionale Turismo di Forza Italia. «Sono numerosi i temi da affrontare», ha aggiunto. Tra questi: la «riformulazione dell’imposta di soggiorno», la «gestione del comparto ricettivo in maniera distinta tra grandi città ed aree interne del paese» e la «incentivazione dell'intermodalità nei trasporti».

«Gianmarco Mazzi è la persona giusta per guidare il ministero del Turismo, insieme abbiamo voluto fortemente la candidatura della Cucina italiana a patrimonio dell'Unesco. Da sottosegretario alla Cultura aveva sul tavolo il dossier che, con il vecchio Governo, non aveva preso il via libera», ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

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