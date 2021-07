Alle 17 inizierà il Consiglio dei ministri che stabilirà nuove limitazioni per chi non ha ricevuto il vaccino e nuovi criteri per determinare il passaggio delle regioni nelle varie zone colorate, ma la maggioranza non ha ancora trovato l'accordo

Il Consiglio dei ministri si riunirà oggi, intorno alle 17, per decidere le nuove regole sul cosiddetto “green pass” e per stabilire nuovi criteri con cui regolare lo spostamento delle regioni nelle varie fasce colorate di rischio per contrastare l’epidemia di Covid-19. Al termine della riunione, il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà una conferenza stampa.

Il decreto che sarà votato dal governo dovrebbe includere anche un prolungamento dello stato di emergenza fino a dicembre.

Green pass

La decisione più importante attesa dal Consiglio dei ministri di oggi è quella sul funzionamento del green pass, un documento che sarà necessario per svolgere una serie di attività senza andare incontro a restrizioni.

Il green pass sarà rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino, a chi si è ammalato di Covid-19 in tempi recenti e ha quindi acquisito un’immunità naturale e infine a chi ha ricevuto un tampone.

Secondo le indiscrezioni ampiamente circolate in questi giorni, ci saranno diversi tipi di green pass che consentiranno attività differenti a seconda del livello di immunizzazione. Con una sola dose di vaccino, ad esempio, dovrebbe essere consentito cenare in un ristorante al chiuso, mentre serviranno due dosi per viaggiare in aereo.

La lista esatta di cosa si potrà fare e in quali condizioni sarà elaborata dalla Cabina di regia tra governo e consulenti che dovrebbe tenersi alle 15, subito prima della riunione del Consiglio dei ministri.

Tra i partiti di maggioranza, la Lega è quella più critica nei confronti del green pass. «A me interessa non rovinare la vita di milioni di italiani che ancora non sono coperti dal vaccino», ha detto oggi, il segretario della Lega Matteo Salvini.

Colori e fasce di rischio

L’introduzione del green pass è ritenuto dai consulenti scientifici del governo una delle condizioni necessarie per mantenere in vigore la zona bianca nel maggior numero possibile di regioni, nonostante l’incremento dei casi.

Con le attuali regole, infatti, regioni come il Lazio dovrebbero passare in zona gialla da lunedì prossimo, poiché hanno superato i 50 nuovi casi di Covid-19 ogni 100 abitanti.

Oggi, questo criterio dovrebbe essere eliminato e sostituito da un nuovo parametro che tiene invece conto della percentuale di posti occupati da malati Covid-19 nei reparti ospedalieri e nelle terapie intensive.

Secondo le indiscrezioni, il governo ha proposto l’occupazione del 10 per cento dei posti nei raparti e il 5 per cento delle terapie intensive come criterio per determinare il passaggio automatico in zona gialla. Le regioni propongono invece il 30 e il 20 per cento.

