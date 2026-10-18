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La vicenda nasce da un contenzioso amministrativo che ha visto lo Stato soccombente contro l’Associazione nazionale magistrati per aver mal calcolato gli adeguamenti previsti in via tabellare degli stipendi dei magistrati.

Un Dpcm di adeguamento degli stipendi viene emanato ogni tre anni e l’incremento annuo delle indennità delle toghe deve essere incrementata dell’1,46 per cento per gli anni 2022 e 2023. Secondo l’Anm, però, la percentuale dell'incremento è stata calcolata in modo errato di alcuni punti e per questo impugna il Dpcm davanti al Tar, ottenendo prima una sentenza di parziale accoglimento e poi, con il ricorso in Consiglio di Stato, l’accoglimento definitivo della sua domanda.

Ora la cifra da dover conguagliare ammonterebbe a circa un miliardo attraverso un altro Dpcm. La cifra però sarebbe altissima, proprio in un momento come questo.

il no di Meloni

Fonti di palazzo Chigi hanno confermato che la premier Giorgia Meloni non intende firmarlo perché si tratterebbe di una cifra dieci volte superiore a quella che il governo sta cercando per rispondere ai problei degli autotrasportatori. Meloni sarebbe pronta ad ascoltare l’Anm, nella convinzione che «la gran parte dei magistrati comprenda la situazione e le priorità del momento».

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