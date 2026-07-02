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Dalla sovranità alimentare ai trasporti. Gli interessi di Francesco Lollobrigida sono vari. Il ministro dell’Agricoltura, infatti, sta cercando di inserirsi nella partita per le nomine della galassia Ferrovie dello Stato, attesa da un passaggio cruciale tra venerdì e lunedì.

Le dimissioni da amministratore delegati di Fs di Stefano Antonio Donnarumma, rassegnate in settimana, hanno accelerato il processo per le nomine. Al suo posto ci andrà, salvo clamorose sorprese, Gianpiero Strisciuglio, attualmente alla guida di Trenitalia.

Lollobrigida per Trenitalia

Lollobrigida, secondo quanto risulta a Domani, sta sponsorizzando la nomina dell’attuale ad di Mercitalia logistics (una delle società del gruppo), Sabrina De Filippis, come nuova ad di Trenitalia, andando contro gli orientamenti del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. È una manager di sua fiducia e vorrebbe conquistare la poltrona. Con il rischio di fare invasione di campo.

L’intenzione del vicepremier leghista era quello di dare continuità al management interno, indicando come amministratore delegato dei dirigenti interni. Le pressioni di Lollobrigida hanno destato sorpresa all’interno della Lega, che vorrebbe gestire la partita al suo interno, trattandosi del dicastero del suo leader. Anche perché l’iniziativa dell’ex compagno di Arianna Meloni non era attesa. La vicenda è monitorata anche da Claudio Durigon, vicesegretario della Lega, che sulle nomine ha sempre voce in capitolo.

La partita, quindi, è ancora da giocare. Ma a piazza della Croce rossa, il clima è abbastanza teso. De Filippis non ha un buon rapporto con Salvini e nemmeno con Strisciuglio. La sua carriera nel gruppo ha subito un’accelerazione nel 2019, quando in quota Movimento 5 stelle è stata nominata a capo del trasporto regionale di Trenitalia, in quota Movimento 5 Stelle.

Da decidere, poi, anche i vertici di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Uno dei nomi più in auge è quello di Dario Lo Bosco, attuale presidente della società. Ma non è nemmeno esclusa la conferma di Aldo Isi, ad in carica.

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