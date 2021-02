Laura Boldrini, deputata Pd, si dichiara delusa dal suo stesso partito per la mancata nomina di donne a capo del nascente governo guidato da Mario Draghi e punta il dito contro il Partito democratico che ritiene incoerente e per nulla contemporaneo. E sulla maggioranza allargata che include la Lega e il suo leader Matteo Salvini rincara la dose: «Ho dei princìpi e una dignità, non finirà a tarallucci e vino ma andrò avanti anche con il procedimento civile nei suoi confronti».

