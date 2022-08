Mancano 28 giorni alle elezioni del prossimo 25 settembre e inizia una nuova giornata di campagna elettorale. Domani segue la giornata politica con una diretta costantemente aggiornata. Clicca qui per vedere gli ultimi aggiornamenti.

COSA C’È DA SAPERE

Il caro energia divide i partiti. La coalizione di centrodestra chiede investimenti in nucleare e rinnovabili. Giuseppe Conte elenca una serie di misure, tra cui l’azzeramento Iva per tutti e un nuovo scostamento di bilancio.

Il segretario del Pd risponde a Lega, Fi e M5s: «Chi ha fatto cadere Draghi non può chiedere nulla»

Intanto la Lega propone di diminuire gli investimenti in sanità per dirottarne parte sullo sport. Speranza: »No a tagli»

13.34 – Fonti di governo spiegano che per interventi sull’energia bisogna aspettare di conoscere il gettito di agosto

Sull’energia fonti di governo hanno spento i piani dei partiti di convocare una riunione tra leader per discutere di interventi sul caro energia, perché semplicemente si deve attendere il gettito di agost per capire quante entrate destinare all’emergenza



13.10 – Calenda: «Incontriamoci domani per evitare il disastro»

Carlo Calenda ha risposto a Matteo Salvini che ha iniziato a chiedere un armistizio tra i partiti sulla crisi energetica com già proposto dal leader di Azione: «Almeno uno c'è arrivato. Dopo quattro giorni di insulti ma c'è arrivato. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte»

12.40 – Salvini: «Diamo mandato a Draghi per un intervento di 30 miliardi»

Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sul caro bollette: «Qualcuno dice che c’è tempo ma è già tardi. Abbiamo quantificato in 30 miliardi di euro l'intervento urgente e necessario per bloccare adesso gli aumenti delle bollette di luce e gas senza incorrere in sanzioni europee, senza essere accusati di aiuti di stato. Chiedo questo e mi aspetto che Calenda, Renzi, Letta Conte... Do per scontato che amici Silvio (Berlusconi, ndr) e Giorgia (Meloni, ndr) siano d'accordo. Troviamoci e diamo mandato a Draghi di portare in Consiglio dei ministri questa proposta»

12.30 – La Lega chiede un armistizio su tema luce e gas agli altri partiti

«La Lega chiede alla politica, uniamoci, oggi, domani dopodomani, di mattina, pomeriggio, notte non c'è bisogno di fermare la campagna elettorale come dice Calenda, perché ha capito che ha già perso. Esiste la tecnologia, le call, io propongo ai miei colleghi capi partito su tema luce e gas armistizio, pace, soluzione comune», ha detto il leader leghista Matteo Salvini in una conferenza stampa a Corigliano Rossano.

12.01 – Conte e Pd litigano su chi avvantaggia la destra

Secondo il leader M5s Giuseppe Conte «chi demonizza la destra» le spiana la strada. Letta ha dichiarato: «Chi sceglie altre liste avvantaggia la leader di Fratelli d’Italia»

11.45 – Salvini cauto su Meloni premier: «Decide Mattarella»

Ieri Berlusconi aveva dichiarato sulla possibilità di avere premier Giorgia Meloni: chi prende più voti propone il nome a Mattarella. Oggi il segretario leghista Salvini corregge il tiro ricordando la Costituzione: «Decide Mattarella»



11.30 – Il Quirinale smentisce gli articoli sulla reazione del presidente Mattarella alle dichiarazioni di Meloni

L’ufficio stampa del Quirinale ha smentito le ricostruzioni apparse oggi sulle reazioni del capo dello stato rispetto alle dichiarazioni di ieri sulla premiership.

Meloni aveva dichiarato che non c’era nulla di strano se lei fosse stata nominata premier dopo aver ottenuto più voti.

La nota dell’ufficio stampa del Quirinale dice: «Sono del tutto privi di fondamento articoli che presumono di interpretare o addirittura di dar notizia di reazioni o 'sentimenti' del Quirinale su quanto espresso nel confronto elettorale. Questi articoli riflettono inevitabilmente soltanto le opinioni dell'estensore»

