Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla prima legge di Bilancio targata Mario Draghi. Il premier, dopo il vertice, si è presentato in conferenza stampa insieme al ministro dell’Economia, Daniele Franco, per presentare le principali misure incluse nella Manovra.

Le principali misure

Tra queste c’è Quota 102, la proroga dei provvedimenti che permettono la pensione anticipata ad alcune categorie di lavoratori con impieghi gravosi e la possibilità di pensione anticipata per le donne e un nuovo fondo per i pensionamenti anticipati dei lavoratori delle piccole imprese.

Non c’è invece alcuna decisione sulla destinazione degli otto miliardi destinati ad alleggerire il carico fiscale.

Tra le novità maggiori invece arriva l’estensione della cassa integrazione alle imprese con almeno cinque dipendenti.

L’annuncio della Fiom

Nel frattempo la Fiom, il sindacato dei metalmeccanici della Cgil, ha approvato un pacchetto di otto di sciopero. Le motivazioni, spiegate nel comunicato dell’organizzazione sindacale, partono dal fatto che la legge di bilancio non è adeguata ad affrontare le problematiche del lavoro.

Il sindacato critica la mancanza di risorse sul fronte industriale, le scelte sulle pensioni che non prevedono flessibilità in uscita né una pensione di garanzia per i giovani e chiede, tra le altre cose, che le risorse per il taglio delle tasse siano utilizzare per alleggerire il carico fiscale sul lavoro dipendente.

