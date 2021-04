«Ho avuto modo di parlare con Beppe Grillo in più occasioni e conosco bene la sua sensibilità su temi così delicati. Sono ben consapevole di quanto questa vicenda familiare lo abbia provato e sconvolto. È una vicenda che sta affliggendo lui, la moglie, il figlio e l’intera famiglia. Comprendo le preoccupazioni e l’angoscia di un padre, ma non possiamo trascurare che in questa vicenda ci sono anche altre persone».

L’ex presidente del Consiglio nonché capo politico in pectore del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, è intervenuto sulla polemica relativa al fondatore pentastellato, che ieri in un video sui social ha difeso il figlio Ciro – accusato insieme a tre amici di stupro di gruppo da una ragazza di 19 anni – proclamando la sua innocenza e spiegando che un video in possesso della famiglia dimostrerebbe che la giovane «era consenziente». Una tesi, questa, ribadita oggi anche dalla moglie di Grillo, Parvin Tadjik.

Le altre persone coinvolte nel caso, ovvero la ragazza e la sua famiglia, «staranno vivendo anche loro momenti di dolore e sofferenza, vanno protette e i loro sentimenti vanno assolutamente rispettati», ha continuato Conte. «In questa vicenda vi è poi un principio fondamentale che non possiamo mai perdere di vista: l’autonomia e il lavoro della magistratura devono essere sempre rispettati. Perciò anche in questo caso attendiamo che i magistrati facciano le loro verifiche».

«Con il Movimento 5 Stelle – si legge infine nel comunicato dell’avvocato del popolo – mi accomunano da sempre queste due convinzioni: di ritenere indiscutibile il principio dell’autonomia della magistratura e di considerare fondamentale la lotta contro la violenza sulle donne, una battaglia che abbiamo sempre combattuto in prima linea, basti ricordare l’introduzione delle norme sul codice rosso quando abbiamo condiviso la responsabilità di governo. Questi principi continueranno a informare la nostra azione politica e a ispirare le nostre battaglie culturali».

