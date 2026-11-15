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«Sarò ad Atreju». Anche quest’anno Giuseppe Conte andrà alla festa di Fratelli d’Italia. L’ex premier lo ha detto a Daniela Preziosi, a L’Italia di Domani. A differenza di Elly Schlein, che ha già rifiutato l’invito: «Ad Atreju ci sono andato altri anni da presidente del Consiglio quando loro stavano al tre per cento, ci sono andato l’anno scorso. Credo che sia importante: non ho avuto mezzi termini, è importante anche parlare a quel pubblico per spiegare il nostro punto di vista e tutti gli errori che sono stati fatti in quattro anni e che graveranno sui prossimi governi e sulle prossime generazioni».

Promette di non sfondare i conti con la sua misura bandiera. «La Guardia di finanza ha certificato truffe per meno del 2 per cento» dell’ammontare complessivo dei soldi sborsati per il reddito di cittadinanza, dice, rispondendo a una domanda sul peso del nuovo reddito di cittadinanza sui conti pubblici. Si parla di campo largo, di campagna elettorale e degli attacchi diretti della destra al cavallo di battaglia dei Cinque stelle ormai condiviso in larga misura dal resto degli alleati. «Soffrono molto questa misura perché sono molto ipocriti: non l’hanno cancellata» continua il presidente del M5s, raccontando come è stata screditata. «La stessa Meloni non l’ha cancellata, le ha cambiato nome e ha fatto cassa».

C’è un altro tema, la capacità di spendere in difesa, che significa anche l’ammontare destinato alla cybersicurezza. «Abbiamo scoperto che non c’è un protocollo per gli attacchi informatici» racconta Conte. «Non abbiamo fatto polemica. Nessuno ha fatto il fenomeno» al tavolo convocato dal governo dopo gli attacchi informatici. «Abbiamo l’agenzia per la cybersicurezza: non ci sono tanti esperti. Non è il massimo dell’efficienza: non si può però consentire a Meloni di dire “vi siete opposti all’aumento al 5 per cento”, ma la cybersicurezza è un’altra cosa. Non ci facciamo prendere in giro».

Politica estera

Si parla anche di diplomazia e politica estera, uno dei nodi delle trattative del campo largo. Meloni che porta l’Italia al tavolo delle trattative per la guerra in Ucraina? «Non eravamo dei pazzi filorussi quando spingevamo per il negoziato» dice l’ex premier. «Tutti a parlar d’Europa ma oggi l’Europa ha un deficit politico e di funzionalità, ma siamo consapevoli che nel momento in cui entreranno altri paesi sarà complicato funzionare: chi vuole bene all’Europa deve proporre una conferenza» per discutere le nuove regole di finanziamento e della strategia per recuperare la leadership. Poi Conte evoca i problemi che potrebbero sorgere per il mercato agricolo continentale qualora dovesse aderire l’Ucraina, oltre agli ostacoli di adeguamento delle modalità di gestione dello Stato che vanno adeguate agli standard europei. «Lo possiamo dire o siamo anche qui filorussi?»

Poche parole sulle vicissitudini del campo largo: «Siamo per una sintesi» ai tavoli a cui si tratta per il programma elettorale del centrosinistra. Meno diplomazia quando Preziosi tira in ballo Matteo Renzi: «Ha detto che il governo durerà due anni, il tempo di fare il presidente della Repubblica e fare le nomine: non avete commentato». Per Conte, «la scelta del presidente della Repubblica è nevralgica. Non ci fossilizziamo sul nome: la mia preoccupazione è di sostanza politica». Insomma, il problema non è Renzi ma come costruire un progetto «immune da qualsiasi estro di chi voglia condizionarlo per propri interessi personali o di partito». Se il governo dovesse finire dopo un paio d’anni, per l’ex premier, «Meloni ne farà altri dieci e noi ce ne andremmo a casa con ignominia». Stessa scarsa diplomazia per la provocazione di Rocco Casalino sull’affidamento del Quirinale al perdente delle primarie: «Non sta né in cielo né in terra».

Questione di responsabilità

Tornando alla politica estera, Conte parlando delle midterm si dice «molto deluso da Biden, che ha assecondato Netanyahu per più di un anno. Biden è quello che ha chiuso la porta diplomatica in Ucraina». E polemizza sul fatto che i capi di governi riuniti a Dublino senza decidere per una missione umanitaria per Gaza.

In chiusura, un appello agli elettori del Movimento 5 stelle, a cui chiede responsabilità nel caso in cui non sia lui a vincere le primarie. «Non ci fermiamo ai punti ma guardiamo alle linee: è stato male interpretato il passo indietro che ho chiesto a tutti. Oggi si dimostra che forse non era un’idea peregrina». Non ha ancora un’aspettativa per quanto riguarda l’affluenza alle primarie, ma punta a superare le logiche della tifoseria, «per scegliere chi può battere Meloni». «Quasi un appello agli elettori Pd a votarlo» ribatte Preziosi.

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