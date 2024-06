La premier e il ministro dell’Interno in gita sui luoghi dove dovrebbero sorgere un centro di prima accoglienza, un hotspot e un centro per il rimpatrio tra Shengjin e Gjader. Meloni rimanda l'apertura delle strutture ad agosto. Mentre l’omologo albanese si scaglia contro il nostro giornale e contro Report: «Non c’è mafia, solo fango»

Per il premier albanese Edi Rama le inchieste di Domani, e del servizio pubblico, cioè di Report, sono una «vergogna». È iniziata con un attacco al nostro giornale la conferenza stampa congiunta con la premier Giorgia Meloni, che ha fatto la sua comparsa in Albania, a pochi giorni dalle elezioni europee. Nell’ultimo atto di una campagna elettorale, in cui i toni sono sempre più quelli della propaganda, Meloni ha voluto ricordare ai suoi elettori che la linea sull’immigrazione non è cambiata e che se i centri per migranti, previsti dal protocollo Italia-Albania, non sono pronti è perché «noi qui vogliamo fare le cose per bene», ha detto.

La visita nei luoghi dove sorgeranno i centri, in cui verranno portate le persone salvate nelle acque internazionali dalle autorità italiane, è stata organizzata in fretta e furia e rimandata più volte. Perché se il centro di prima accoglienza di Shengjin è pronto, l’altro è ancora inesistente. Ma la struttura di Shengjin è solo funzionale a quella di Gjader, perché non ha posti letto né spazi per il pernottamento. Mentre a Gjader sono previsti due centri, un hotspot e un centro per il rimpatrio.

L’attacco di Rama

Il premier dell’Albania, Edi Rama, ha attaccato Domani durante la conferenza stampa con Giorgia Meloni, volata a Shengjin per visitare i luoghi dove sorgeranno i centri per migranti voluti dal governo italiano e frutto dell’accordo con l’esecutivo di Tirana. «Sono sollevato di vedervi tutti qui sani e salvi, in quest'area dove secondo Domani c'è il cuore della malavita albanese, dove agiscono clan legati al traffico di esseri umani. Abbiamo preso molto sul serio questa scoperta, e visto che Domani diceva che la procura sta indagando su questi clan. La procura, carte in mano, ci ha assicurato che il cuore malavitoso non esiste, né in quest'area né nel resto dell'Albania». LEGGI L'ARTICOLO

«Lasciatemi esprimere il mio sollievo di vedervi tutti qui sani e salvi in quest’area dove, secondo un giornale italiano, Domani, c’è il cuore della malavita albanese, agiscono clan legati al traffico di esseri umani», ha ironizzato Rama. Si riferisce a un’inchiesta pubblicata da Domani, in cui si è dato conto del lavoro della Spak, l’equivalente in Albania della procura antimafia, sulla criminalità organizzata nel paese e su un caso specifico a Lezha, cittadina che comprende anche le località in cui sorgeranno i centri. Un’inchiesta, in collaborazione con Eurojust, che ha fatto emergere gravi reati da parte di sette gruppi criminali. Coinvolto anche un ex deputato del partito di Rama. Il premier albanese, però, nonostante le evidenze giudiziarie è arrivato a dire che nel paese, «non c’è nessuna mafia», «è un concetto usato per gettare fango».

Non sono quindi mancate le pressioni di Rama sulla Spak, autorità giudiziaria: «Ci siamo rivolti alla procura speciale contro il crimine organizzato, che ci ha rassicurato che questo cuore malavitoso non esiste né in quest’area, né in altre aree dell’Albania», ha aggiunto, invitando tutti i giornali che hanno raccontato del contesto in cui verranno spesi milioni di euro di fondi pubblici a «vergognarsi» per averlo fatto, «sulla pelle dell’Albania, degli albanesi e dello stesso pubblico italiano», perché «noi aiutiamo l’Italia con il cuore».

Meloni ha espresso solidarietà al presidente Rama e al popolo albanese per «gli attacchi ricevuti in questi mesi, quando hanno deciso di offrire anche con questo governo la loro collaborazione all’Italia». I media italiani, prosegue Meloni, hanno fatto una «durissima campagna denigratoria del governo albanese, della nazione nel suo complesso, che è stata dipinta come una sorta di narcostato, controllato dalla criminalità organizzata».Il bersaglio non è Rama, rassicura Meloni, ma il governo italiano e garantisce che «gli italiani sono riconoscenti». E torna ad elogiare l’accordo che definisce «di grande respiro europeo», «estremamente innovativo», che «sta diventando un modello, perfino per la Germania».

Promesse elettorali

«Non saranno portati in Albania soggetti vulnerabili, minori, donne, anziani, persone fragili», ha precisato ancora una volta Meloni, che però non ha probabilmente tenuto conto della mappa del Genio miliare in cui è prevista una stanza d’attesa per i minori. Come già raccontato da Domani, dalla mappa di Shengjin interna alla Difesa emerge una sala di 28 metri quadri destinata all’“accoglienza minori”, che però, per legge, non possono essere sottoposti alle procedure accelerate di frontiera.

Le strutture diventeranno operative a partire dal 1 agosto, ha fatto sapere Meloni. Una data che non corrisponde a quanto emerge dai documenti del Genio militare, secondo cui la fine lavori è prevista per ottobre-novembre a causa degli interventi strutturali da compiere in un luogo definito «da dismettere». E nemmeno la manifestazione di interesse del ministero dell’Interno per l’affitto di tre mesi di un traghetto privato del valore di 13,5 milioni di euro, a partire da settembre, suggerisce l’avvio ad agosto. Così come non tornano i milioni investiti in questo progetto. Secondo le opposizioni, sfiora per cinque anni un miliardo, ma per Meloni il totale della spesa sarà di 670 milioni.

Hotspot elettorale

Al termine della conferenza stampa, il deputato di Più Europa Riccardo Magi, che ha raggiunto il porto di Shengjin, ha alzato un cartello in segno di protesta, con la scritta «No alla Guantanamo italiana».

Magi è stato bloccato e strattonato dalla sicurezza albanese. «Se accade questo a un parlamentare italiano potete immaginare cosa accadrà ai “poveri cristi” che verranno portati qui», ha detto Magi, che aveva alcune macchie sangue sulla camicia. Ma alle parole del deputato Meloni ha risposto: «Seh, “poveri cristi”».

