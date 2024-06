Per il premier albanese Edi Rama le inchieste di Domani sono una «vergogna». Alla conferenza stampa congiunta, con la premier Giorgia Meloni, che ha fatto la sua comparsa in Albania dove sono in corso i lavori per la costruzione di tre centri per migranti prima delle elezioni europee.

«Lasciatemi esprimere il mio sollievo di vedervi tutti qui sani e salvi in quest’area dove, secondo un giornale italiano, Domani, c’è il cuore della malavita albanese», ha detto Rama all’inizio della conferenza «agiscono clan legati al traffico di esseri umani». Il premier albanese si riferisce a un’inchiesta pubblicata da Domani, in cui si è dato conto del lavoro della Spak, l’equivalente in Albania della procura antimafia.

«Ci siamo rivolti alla procura speciale contro il crimine organizzato, che ci ha rassicurato che questo cuore malavitoso non esiste né in quest’area, né in altre aree dell’Albania. Secondo la procura speciale, parte della rete di Eurojust, non ci sono i presupposti per parlare di una mafia albanese», ha detto Rama.

Il sistema Albania non è ancora pronto, ma bisogna ricordare ai cittadini italiani – che tra pochi giorni saranno chiamati a votare alle elezioni europee – che il governo non ha cambiato linea sull’immigrazione. Continua a criminalizzarla e a non avere alcun piano per gestire un fenomeno strutturale e non emergenziale.

Per questo Giorgia Meloni fa la sua comparsa in Albania, dove sono in corso i lavori per la costruzione di tre centri, uno al porto di Shengjin, nel nord del paese, per l’identificazione e il fotosegnalamento, l’altro a venti minuti di distanza a Gjader, nell’entroterra. Qui dovrebbero sorgere due centri, un hotspot e un centro per il rimpatrio, dove dovrebbero essere portate solo persone salvate in acque internazionali dalle imbarcazioni delle autorità italiane.

I centri

Se il primo è pronto, come ha fatto sapere il direttore del porto Sander Marashi, l’altro è ancora inesistente. Ma la struttura di Shengjin è solo funzionale a quella di Gjader, perché non ha posti letto né spazi per il pernottamento. E quindi la visita di Meloni in fretta e furia è solo una delle tante azioni di propaganda, in una campagna elettorale dai toni sempre più alti.

«La struttura è pronta, ieri sono stati ultimati i lavori ed è passata sotto la gestione italiana. Potrà ospitare circa 200 persone che poi saranno trasferite nelle strutture di Gjader», ha spiegato Marashi, lo stesso che quando Domani ha visitato il porto ha detto di non poter autorizzare l’accesso perché la gestione era già italiana.

La visita

«Ci recheremo in Albania per verificare, a seguito del Protocollo sottoscritto a novembre con Rama, lo stato di realizzazione del centro di prima accoglienza di Shengjin e del centro di permanenza di Gjader», ha spiegato martedì Meloni, precisando che «le strutture che saranno sotto la giurisdizione italiana dovrebbero diventare pienamente operative entro la fine dell’anno».

Un termine molto diverso da quello annunciato inizialmente, il 20 maggio, che ha giustificato la deroga di ogni regola per le gare pubbliche milionarie e ha permesso il ricorso a subappalti selvaggi, come già raccontato da Domani, senza alcun controllo delle finanze pubbliche.

«Il Protocollo resterà in vigore per 5 anni e sarà rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di procedere al rinnovo», ha proseguito Meloni.

Le reazioni

Una visita, quella di Meloni, che il segretario e deputato di +Europa Riccardo Magi ha definito una «passerella in Albania per presentare i nuovi hotspot e Cpr – non ancora realizzati – in cui intende mandare al di fuori di ogni regola e procedura i migranti diretti verso il nostro paese. Meloni continua a considerare la gestione dei flussi migratori come una questione di sicurezza e non di politiche del lavoro», ha scritto su X.

L’«ennesimo spot di propaganda di questo governo», commenta poi Angelo Bonelli, deputato di Alleanza verdi e sinistra in una nota. «Per la realizzazione di due centri che ospiteranno 800 migranti ogni tre mesi per i prossimi 5 anni stiamo parlando di una spesa che supera il miliardo di euro», continua Bonelli, «una cifra elevatissima che poteva e doveva essere investita per ridurre i tempi di attesa nella sanità».

Le spese «sono fuori controllo», spiega, precisando che «solo per il noleggio di una nave per 90 giorni, il Viminale spenderà 13,5 milioni di euro. Proiettando questa spesa sui cinque anni del protocollo, si arriva a 270 milioni di euro. È inaccettabile. Oggi ci troviamo già a 825 milioni di euro di spesa, e con questi ulteriori esborsi supereremo abbondantemente il miliardo. Un pozzo senza fondo che drena risorse pubbliche. Questo miliardo doveva essere usato per la nostra sanità. Ospedali in crisi con liste di attesa interminabili. Destiniamo queste risorse alla sanità e rispettiamo i diritti umani delle persone migranti», ha concluso.

La vicinanza al giorno delle elezioni è stata evidenziata anche i deputati del Partito democratico che a fine maggio si sono recati sui luoghi interessati. «A quattro giorni dalle elezioni la fanfara della propaganda di Palazzo Chigi cercherà di nascondere il grande bluff che sta dietro l’accordo con l’Albania per la gestione dei migranti e lo farà mostrando le immagini dei container del porto di Shengjin, uniche strutture montate in fretta e furia, che a nulla serviranno finché non sarà costruito il centro principale a Gjader», scrivono in una nota congiunta, Enzo Amendola, Simona Bonafè, Matteo Mauri e Matteo Orfini.

«Chiederemo conto in Parlamento di quanto ha pesato sulle casse dello Stato questa “gita fuori porta” della presidente Meloni e di tutta la sua organizzazione», annunciano. Quanto costa e chi paga», chiedono i deputati, «la passerella elettorale della presidente del Consiglio che oggi sbarcherà in Albania per “inaugurare” i centri per migranti che ancora non ci sono?. Abbiamo visto qualche ruspa e un paio di operai in una landa desolata».

Per i parlamentari del Pd il protocollo Italia-Albania «è un’idrovora di denaro pubblico».

