L’orario è lo stesso dei film in prima serata: 21:30. Il consiglio dei ministri per discutere la bozza di Recovery plan è stato convocato per quell’ora. Palazzo Chigi ha fatto circolare la sua posizione in vista dell’incontro che deciderà se ci sarà o no una crisi di governo: «Se il leader di Italia viva Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv».

Una minaccia ha cui ha fatto eco il capo delegazione del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, che ha attaccato il partito di Renzi: «Chiamarsi fuori ora sarebbe di fatto un sabotaggio ai danni del paese», ha detto in un colloquio con l'agenzia di stampa Ansa. «Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo», ha concluso Crimi.

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha detto che la crisi «è un grave errore politico, perché colloca l’Italia in una posizione di incertezza internazionale e fa un favore a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, chi vuole abbattere questo governo».

Renzi e Bellanova

La mattinata è iniziata con la e-news di Matteo Renzi. Il leader di Italia viva non è andato per il sottile: «Come si fa ad aprire una crisi di governo con tutti questi morti? Io rispondo: davanti a tutti questi morti, noi non vogliamo più ministeri». Domani intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà in parlamento per relazionare sul decreto legge e il Dpcm anti Covid-19.

Il capogruppo di Italia viva, Davide Faraone, nel corso della mattinata ha fatto sapere alle agenzie di stampa che Renzi ha avuto un colloquio telefonico con Speranza e ha assicurato al ministro della Salute che, comunque vada il dibattito in Cdm, domani in parlamento Iv voterà le risoluzioni di maggioranza sullo stato di emergenza legato al Covid. Faraone avrebbe duramente attaccato Conte per quanto trapelato da Chigi, ma ha ribadito che Iv, a prescindere dagli sviluppi della crisi di governo, non farà mancare il sostegno alle misure sull'emergenza Covid-19.

Teresa Bellanova, capo delegazione del partito di Renzi e una delle ministre, insieme ad Elena Bonetti, che dovrebbero farsi da parte, ha lasciato aperta l’ipotesi che invece potrebbero anche non arrivare le dimissioni: «Se Conte ascolterà quella parte di colleghi - e ce ne sono tanti, anche privatamente - che chiedono di mettersi a lavorare seriamente e adempiere al suo dovere di costruttore della coalizione di maggioranza, allora noi ci siamo», ha detto a L'aria che tira, su La7. «Il galleggiamento non è quello che serve alla nostra forza politica, né al paese - aggiunge -. Il galleggiamento è dannoso per il paese».

