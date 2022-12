Oltre cento deputati si sono iscritti a parlare per rallentare il voto: se non ci sarà conversione in legge entro mezzanotte il decreto è destinato a scadere. Ma il presidente della Camera può ricorrerà alla “ghigliottina”

L’opposizione prova a fermare il decreto rave con l’ostruzionismo. Ben 134 deputati si sono iscritti a parlare per rallentare il voto sulla conversione in legge del decreto. Se non ci sarà una conversione in legge entro la mezzanotte di oggi, il decreto è destinato a scadere.

Le dichiarazioni di voto sono iniziate alle 23 di ieri e sono andate avanti tutta la notte con un’unica pausa tra le 7 e le 8 di questa mattina per consentire le pulizie d’aula. Con 87 deputati che questa mattina dovevano ancora parlare e un tempo assegnato per l’intervento di dieci minuti ciascuno, fanno in tutto almeno 14 ore. Abbastanza per arrivare quasi certamente oltre alla mezzanotte e invalidare così il decreto.

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, però, potrà facilmente bloccare l’ostruzionismo se deciderà di utilizzare la cosiddetta “ghigliottina”, uno strumento che consente di tagliare i tempi della discussione su un decreto in scadenza. La ghigliottina non è prevista dal regolamento, ma deriva da un’interpretazione della presidenza della Camera. È stata utilizzata per la prima volta nel 2014 dalla presidente della Camera Laura Boldrini, tra le polemiche dell’opposizione.

Il decreto rave è particolarmente inviso all’opposizione. Nato come norma per inasprire le pene contro i raduni musicali non autorizzati, ha finito per contenere un po’ di tutto, tra cui numerose norme sulla pandemia di Covid. La più controversa è quella che riammette i medici novax nelle strutture sanitarie e che sospende la riscossione delle multe per chi non si è vaccinato.

Un’altra norma aggiunta al decreto elimina i reati contro la pubblica amministrazione dall’elenco dei cosidetti “reati ostativi” quelli per i quali non sono previsti i benefici penitenziari, una norma contenuta nella legge “spazzacorrotti” molto cara al Movimento 5 stelle.

