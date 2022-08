Mancano 40 giorni alle elezioni del 25 settembre. Quasi tutti i partiti stanno per partire con la loro campagna elettorale dopo l’approvazione delle liste la consegna dei simboli che si è conclusa nel fine settimana.

10.10 – In arrivo in mattinata o nel primo pomeriggio il programma di Unione Popolare, la coalizione formata da Potere al Popolo, DeMa, dell’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e Rifondazione comunista.

9.50 – Danilo Iervolino ha smentito con un post sui social la sua candidatura nelle liste di Forza Italia.

9.15 – Salvini contro la candidatura di Crisanti

«Il tele-virologo Crisanti candidato col Pd. Credo che ora si capiscano tante cose», ha scritto su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini dopo che il Partito democratico ha approvato le liste dei candidati nella notte di ieri. Andrea Crisanti è candidato nella circoscrizione Europa.

08.21 – Danilo Iervolino è il nome di Forza Italia a Salerno

A sorpresa nella serata di ieri è arrivata la notizia da LaPresse che Danilo Iervolino sarà il candidato di Forza Italia nel collegio proporzionale di Salerno. Iervolino è attualmente il presidente della Salernitana, squadra di calcio che milita nella Serie A ed è anche l’editore dell’Espresso.

Nello stesso collegio potrebbe correre anche Antonio Tajani, che è già sicuro nel seggio blindato del Lazio in Senato.

07.46 – I grandi nomi del Movimento Cinque Stelle

Oggi si svolgeranno sulla piattaforma SkyVote le parlamentarie del Movimento cinque stelle come annunciato dal presidente Giuseppe Conte nei giorni scorsi.

Qui il regolamento del voto online per gli iscritti al M5s.

Tra gli autocandidati non ci saranno esponenti politici come Alessandro Di Battista e Virginia Raggi, mentre sono presenti molti “parenti d’arte”. C’è il nome di Davide Buffagni, fratello di Stefano, deputato ed ex viceministro allo Sviluppo economico. Samuel Sorial, fratello di Giorgio, ex deputato e vice capogabinetto del Mise. Ergys Haxhiu, compagno dell’attuale ministra delle Politiche giovanili, Fabiana Dadone e Paolo Trenta, fratello di Elisabetta Trenta, ex ministra della Difesa.

Presente anche l’ex deputato Paolo Bernini, celebre per le sue tesi complottiste sui microchip sottocutanei.

07.35 – Dopo una riunione complicata la direzione del Pd approva le liste:

Il via libera è arrivato quasi a notte fonda con tre contrari e cinque astenuti. Non sono esenti le polemiche tra i parlamentari uscenti che non sono stati ricandidati per via di quel rinnovamento chiesto da Letta e per via di una riforma che ha diminuito drasticamente i numeri dei membri di Camera e Senato per la prossima legislatura.

Tra i nomi di punta ci sono quelli di Enrico Letta capolista alla Camera in Veneto e Lombardia, Carlo Cottarelli a Milano e il virologo Crisanti nella circoscrizione Europa. Quattro under 35 come capolista, si tratta di: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina e Marco Sarracino.

