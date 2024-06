In Italia la sinistra regge. Ma è una magra consolazione, fra le macerie della socialdemocrazia europea. E con un voto, quello italiano, in cui si scolpisce il risultato di Giorgia Meloni, un’avanzata – anche se non arriva all’ambito 30 per cento – che da stanotte si presenta con il volto di una leader europea moderata, e persino “presentabile”, a paragone della slavina nera francese e tedesca. Per la sinistra europea può andare anche peggio: una coda ancora più pericolosa e velenosa può materializzarsi alle elezioni francesi convocate già ieri sera per il 30 giugno da un presidente Macron sotto shock per l’avanzata di Marine Le Pen.

La premier è fortissima

Mentre scriviamo sono appena usciti i primi exit poll. Fdi veleggia oltre il 27 per cento, il Pd intorno al 23, il tonfo dei Cinque stelle sarebbe poderoso, fra Forza Italia e Lega il testa a testa millimetrico. I rossoverdi saltano l’asticella del quorum insieme a Stati uniti d’Europa, con Azione che fatica dietro ma non acciufferebbe il risultato. La notte sarà lunga, e può riservare sorprese.

Ma anche la giornata di domenica è stata lunghissima. Nel pomeriggio fra i dirigenti del Pd che prendono i treni per convergere a Roma si diffonde l’ottimismo. L’appuntamento al Nazareno è per le 22 e 30, i componenti della segreteria si vedono al terzo piano, nell’ufficio di Elly Schlein, per seguire lo scrutinio. I primi ad arrivare, con la leader, sono i due capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, il responsabile organizzazione Igor Taruffi e il tesoriere Michele Fina. Ma alle 23 il Nazareno è già affollato, come sempre quando c’è aria di vittoria.

Dalle città al voto arrivano dati più che confortanti, persino probabili vittorie al primo turno: Cagliari, Bergamo, Bari, non Firenze in cui Sara Funaro è comunque in testa; persino i dati che circolano su Perugia sono sorprendenti per la sinistra: Vittoria Ferdinandi sarebbe in testa e rischia di passare al primo turno. Ma soprattutto il dato che comincia a comporsi, almeno credere agli exit poll, è quello delle europee: e sarebbe una netta affermazione per il Pd. Per il Pd di Elly Schlein. Se questi numeri saranno confermati, vorrà dire che entrambe le sfidanti avranno vinto la loro scommessa. La premier Giorgia Meloni consolida il suo partito, in attesa di pesare la vittoria personale. I due alleati Forza Italia e Lega si contendono il secondo posto sul podio, ma comunque restano due nani a fianco di Biancaneve o, meglio, della Regina. Per la Lega il contraccolpo sarà pesante: l’operazione «nuovo Msi», voluta da Matteo Salvini, e la candidatura del generale Vannacci, non ha portato voti. Ma il governo comunque è solido. Meloni può persino puntare a mantenere la squadra dell’esecutivo com’è, senza rimpasto: ma al netto degli autogol in continua produzione da parte dei ministri (l’ultimo, il clamoroso che ha coinvolto il portavoce di Francesco Lollobrigida), e anche della sempre più traballante ministra del TurismoDaniela Santanché.

Schlein è arrivata

Da quest’altra parte, Elly Schlein ha vinto la sua scommessa quella a cui si prepara praticamente da quando è stata eletta alla guida del partito. Forse stravinto. E la segretaria è di fatto, almeno sulla carta, la federatrice di un potenziale campo delle opposizioni. La segretaria è la leader dei democratici italiani, ma anche una delle leader del socialismo europeo che non perde: si esaurisce, con uno scossone, la socialdemocrazia sull’asse franco-tedesco, la cultura politica protagonista delle grandi conquiste sociali del Novecento. E si apre la possibilità di un “fronte del Sud”, sotto la leadership carismatica di Pedro Sanchez: il leader a cui, non è un mistero, il gruppo dirigente schleiniano si ispira ed è più vicino, come si è visto sul palco del congresso del Pse a Roma, lo scorso marzo.

Resta l’incognita della tenuta di nervi del presidente dei Cinque stelle. Per lui e per il partito plasmato a sua immagine e somiglianza si delinea una sconfitta pesante. Si sgretola l’anomalia di un aggregato instabile, in irresistibile discesa, che tiene in ostaggio una parte dei voti delle sinistra nel paese. E forse non è un caso che il minimo storico del movimento negli ultimi dieci anni si registri proprio nella competizione in cui la sua natura ibrida è più evidente: non ha mai avuto né ancora trovato casa tra i gruppi del parlamento europeo. L'opa lanciata da Conte sul Pd, e sulla sinistra, stavolta agitando la bandiera del pacifismo (che pure ha premiato altrove, a sinistra e a destra, è fallita. Del campo largo, per questo, non v’è certezza. Di sicuro c’è solo che dopo ora i rapporti di forza dentro l’opposizione sono chiari, e netti. E il ruolo di «punto di riferimento dei progressisti italiani» torna a chi guida il Pd.

© Riproduzione riservata