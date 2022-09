Gli studenti lamentano sessioni d’esame a ridosso delle elezioni e denunciano gli elevati costi da pagare per i biglietti aerei o dei treni per recarsi a votare nel collegio di residenza

Mancano meno di due settimane alle elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 settembre e i partiti sono nel pieno della campagna elettorale in giro per l’Italia. Domani segue tutti gli aggiornamenti di oggi con una diretta costantemente aggiornata

Cosa c’è da sapere:

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si sono incontrati ieri ad Arcore, non era presente invece l'altra alleata della coalizione di centrodestra Giorgia Meloni.

Torna il dibattito sulle autonomie regionali, dopo che il presidente del Veneto Luca Zaia ha chiesto maggiore chiarezza sul tema al centrodestra. In un’intervista al Corriere della Sera, Zaia ha detto: «Io penso che dentro al centrodestra è bene che tutti siano chiari nei confronti dei cittadini che ci guardano e che ci giudicano».

In Puglia il segretariod del Pd Enrico Letta ha presentato ieri il programma del partito per il Mezzogiorno.

11.19 – Enrico Letta punta sul sud

«Tutto il Mezzogiorno diventa uno dei terreni più interessanti e più contendibili rispetto a tutte le previsioni che erano state fatte, quindi meglio rispetto a quelle previsioni», ha detto il segretario del Pd Enrico Letta parlando ai candidati del Pd. «Quello che sta succedendo nel Mezzogiorno è bene che sia chiaro a tutti il nostro è un voto che tiene e che cresce. Contestualmente nel Mezzogiorno c'è una crescita del voto M5s che, secondo analisi riservate che abbiamo, va a scapito della destra, della Lega, e che quindi rende molto interessante la competizione nei collegi del Mezzogiorno, in quelli pugliesi in particolare, ma in Sardegna sta succedendo la stessa cosa, e anche in Sicilia».

10.34 – Il sindaco di Cinese ha denunciato una compravendita dei voti

«Oggi pomeriggio una persona mi ha detto che se voglio crescere elettoralmente, devo dare soldi, non importa se miei o del partito ma necessari», ha scritto in un post su Facebook Giangiacomo Palazzolo sindaco di Cinisi e segretario regionale di Azione in Sicilia.

«Questa persona – ha aggiunto Palazzolo – mi dice anche che nel suo quartiere il mio partito avrà l’1 per cento in più rispetto agli altri quartieri. Correre e far crescere il consenso con i soldi non appartiene a me e neanche ad altri politici di liste diverse. Questi episodi vanno denunciati alla procura della Repubblica poiché il consenso deve essere libero. Andate a votare perché così riducete a minoranza squallida queste persone. Quello che è successo a me, succede a tanti candidati. Spero che questa mia denuncia faccia parlare del tema della legalità in questa campagna elettorale».

Sull’accaduto Palazzolo ha presentato alla procura della Repubblica di Messina un esposto su un presunto tentativo di compravendita dei voti.

10.05 – Conte ribadisce la chiusura al Pd

«Questi vertici del Pd avevano un dialogo con il M5S, condotto su una prospettiva di pari dignità e rispetto reciproco. È stata fatta una scelta, hanno deciso di creare un sodalizio con Di Maio e Tabacci. Hanno tentato di tutto pur di allontanare e gettar via l'esperienza del Movimento Cinque Stelle per abbracciare una fantomatica agenda Draghi. È chiaro che con loro il dialogo è chiuso», ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, in un’intervista a Uno Mattina su Rai1.

09.59 – La protesta degli studenti fuori sede

«Auspichiamo che la politica si faccia carico di questa problematica. È Un tema che inciderà sui flussi elettorali c’è un'intera generazione che si sente tagliata fuori», ha detto all’agenzia stampa Dire Giovanni Sotgiu, coordinatore nazionale dell'Udu (Unione degli universitari). Gli studenti lamentano sessioni d’esame a ridosso delle elezioni e gli elevati costi dei biglietti aerei o dei treni da pagare per recarsi a votare nel collegio di residenza.

9.57 – Berlusconi torna sulla polemica riguardo Peppa Pig

«Trovo triste e preoccupante che si usi un cartone animato dedicato ai più piccoli per veicolare messaggi», ha detto Silvio Berlusconi in un’intervista radio a Rtl. «Difenderemo sempre il modello della famiglia naturale, composta da un uomo e una donna che crescono dei figli. Il Pd, invece, ha addirittura tentato con il ddl Zan di vietare delle opinioni», ha aggiunto. Il leader di Forza Italia ha ripreso il caso politico della scorsa settimana sollevato da Mollicone, candidato con FdI alla Camera, che ha chiesto alla Rai di censurare un episodio del celebre cartone animato perché gli autori hanno introdotto un personaggio con due mamme. L’episodio, trasmesso già nel Regno Unito, è stato considerato come un attacco alla famiglia tradizionale.

© Riproduzione riservata