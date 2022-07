Nella giornata di ieri è stato riconfermato il limite dei due mandati per gli eletti grillini. Contemporaneamente, si è diffusa la notizia che sia l’ex capogruppo alla Camera Davide Crippa che il ministro per i Rapporti col parlamento Federico D’Incà lasceranno il Movimento, probabilmente per candidarsi in area dem. Intanto, le due ministre azzurre Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna sono approdate nella segreteria di Azione, che continua la trattativa col Pd. Il presidente dell’Abruzzo di FdI Marco Marsilio ha fatto un commento sessista nei loro confronti condannato da quasi tutto l’arco parlamentare.

La diretta

10.41 – Quasi in contemporanea a Davide Crippa lascia anche il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D’Incà.

«Non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quello assunto nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle, che oggi lascio» scrive il ministro in una nota. «Avevo spiegato nelle sedi opportune e anche pubblicamente i rischi ai quali avremmo esposto il Paese in caso di un non voto di fiducia nei confronti del Governo Draghi. Avevo anche avvisato sul rischio di una inevitabile frattura a cui avremmo esposto il nascente campo progressista. Purtroppo hanno prevalso altre logiche e altri linguaggi che non possono appartenermi».

D’Incà lascia dopo 12 anni, «con profondo rammarico e dolore personale, le nostre strade non sono più sovrapponibili, il solco che si è scavato in questi ultimi mesi non mi consente di proseguire».

10.27 – Davide Crippa, ex capogruppo del M5s alla Camera, lascia ufficialmente il Movimento 5 stelle dopo 14 anni di militanza. Il M5s «volge repentinamente lo sguardo indietro, recuperando un’idea di politica estremista e barricadiera, dimenticando il lavoro che tutti hanno svolto e che siamo stati chiamati a portare avanti per sostenere l’azione di ben 3 governi con differenti apporti da parte delle forze politiche presenti in parlamento» scrive Crippa. «Non comprendo più il progetto politico, troppo instabile, troppo volubile e spesso contraddittorio, che ha fatto perdere di vista l’orizzonte comune che aveva unito il Movimento 5 Stelle in molti anni di battaglie e di impegno politico».

9.16 – Beppe Grillo è soddisfatto della scelta di Giuseppe Conte di confermare la regola dei due mandati. «Onore a chi ha servito con coraggio e altruismo, auguri a chi prosegue il suo cammino!» scrive in un contributo sul suo post, non risparmiando, allo stesso tempo, critiche a chi «si è lasciato contagiare».

Sapevamo fin dall’inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci. E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati contagiati. Ma siamo ancora qui, e alla fine vinceremo, perché abbiamo la forza della nostra precarietà

9.00 – Il giornalista Michele Santoro in un’intervista a Repubblica dichiara la propria disponibilità a formare una lista pacifista da far convergere del campo del centrosinistra spiegando che «Letta è scoperto a sinistra».

Si partirebbe da chi ha partecipato alla serata Pace proibita al teatro Ghione. Spero che Sinistra italiana voglia sedersi al tavolo, ma come non ho visto Letta telefonare a Conte non ho visto nemmeno Conte telefonare a Fratoianni e neanche Fratoianni aprire un confronto. Se non ci saremo al voto, non sarà per colpa nostra.

© Riproduzione riservata