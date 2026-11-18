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Emanuele Fiano ha annunciato il suo addio al Partito democratico. La decisione è stata presa dopo il mancato appoggio dei dem alla legge sull’antisemitismo, approvata in serata in parlamento con 147 voti a favore, 93 contrari e 5 astenuti. Avs, Pd e M5S hanno votato contro il testo che adotta la definizione di antisemitismo adottata dall’Ihra (Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto), considerata poco chiara nella sua interpretazione e con il conserguente rischio di limitare la libertà di espressione nel caso di critiche rivolte al governo di Israele.

La segretaria Elly Schlein ha chiamato ieri Emanuele Fiano, nel tentativo di convincerlo a non lasciare il partito e di fare un passo indietro nella sua decisione. «È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del voto del Partito democratico rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel Pd», ha commentato l’ex dem. «Lei si è detta molto dispiaciuta, abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa... è stata una conversazione fra persone che si conoscono da tanto tempo. Però questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico», ha concluso Fiano.

Tra i primi a commentare la notizia c’è il sindaco di Milano Beppe Sala. «Era un pò nelle attese, non è una sorpresa, mi dispiace perché ha sempre dato un grande contributo alla politica milanese e nazionale però è una scelta sua e va rispettata», ha detto a margine di un evento istituzionale.

«Abbraccio Emanuele Fiano che lascia più povero il Pd. Un grande dolore, personale e politico. Non sono mai le risposte, sono le domande che qualificano una comunità, un partito. Oggi sono più solo», scrive sui social il senatore Pd Filippo Sensi.

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