Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato nell’aula di Montecitorio la costituzione ufficiale del gruppo Insieme per il futuro di Luigi Di Maio, fuoriuscito dal Movimento cinque stelle insieme a diversi parlamentari.

In apertura di seduta Fico ha letto tutti i nomi dei 51 deputati ex M5s che sono passati nel nuovo gruppo. Si tratta di Cosimo Adelizzi, Roberta Alaimo, Alessandro Amitrano, Giovanni Luca Aresta, Sergio Battelli, Luciano Cadeddu, Vittoria Casa, Andrea Caso, Giampaolo Cassese, Laura Castelli, Luciano Cillis, Federica Daga, Paola Deiana, Daniele Del Grosso, Margherita Del Sesto, Luigi Di Maio, Giuseppe D'Ippolito, Gianfranco Di Sarno, Antonio Di Stasio, Manlio Di Stefano, Francesco D'Uva, Mattia Fantinati, Marialuisa Faro, Luca Frusone, Chiara Gagnarli, Filippo Gallinella, Andrea Giarrizzo, Conny Giordano, Marta Grande, Nicola Grimaldi, Marianna Iorio, Luigi Iovino, Giuseppe L’Abbate, Caterina Licatini, Anna Macina, Pasquale Maglione, Alberto Manca, Generoso Maraia, Vita Martinciglio, Dalila Nesci, Maria Pallini, Gianluca Rizzo, Carla Ruocco, Manuele Scagliusi, Davide Serritella, Vincenzo Spadafora, Patrizia Terzoni, Gianluca Vacca, Simone Valente, Stefano Vignaroli. Oltre ad Antonio Lombardo, ex Coraggio Italia.

Ancora non si conosce il nome del capogruppo di Insieme per il futuro. Fico infatti non lo ha comunicato. Nella notte sarebbe avvenuta una lunga riunione nel gruppo per decidere, ma ancora non è stato trovato accordo sul nome.

Domani, alle 14.30, si riunirà l’assemblea congiunta dei parlamentari di Ipf guidata da Di Maio.

