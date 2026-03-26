La decisione del senatore è arrivata dopo una raccolta firme nata nata all’interno del gruppo per la sua sfiducia alla quale hanno aderito 14 senatori su 20. Stefania Craxi potrebbe prendere il suo posto
Ancora caos nel centrodestra. Dopo le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, della capa di gabinetto di Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, e della ministra del Turismo Daniela Santanchè, a lasciare l’incarico come capogruppo di Forza Italia al Senato è Maurizio Gasparri.
La decisione di Gasparri arriva dopo una raccolta firme nata, secondo indiscrezioni, su iniziativa del senatore Claudio Lotito. Il documento ha raggiunto ben 14 firme su 20 senatori. Quattro i nomi di peso nella lista: quello della ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, del ministro Paolo Zangrillo, del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alberto Barachini.
Per questo motivo, oggi, alle 16:30 a Palazzo Madama c’è una riunione del gruppo con un punto all’ordine del giorno: «Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo».
Tra i nomi favoriti come possibile successore di Gasparri c’è Stefania Craxi.
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