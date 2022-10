Sarà con ogni probabilità Andrea Abodi il prossimo ministro dello sport. L’attuale presidente dell’Istituto per il credito sportivo gode di una stima trasversale e ha alle spalle un lungo percorso di dirigente sportivo. Sul suo tavolo, qualora fosse davvero nominato ministro, ci saranno diversi dossier.

Cortina 2026

Abodi è molto apprezzato da Giorgia Meloni, che alle elezioni comunali di Roma, lo avrebbe voluto candidato, salvo poi schierare Enrico Michetti. Mario Draghi avrebbe voluto nominarlo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, ma poi ha preferito lasciare la scelta al suo successore. Ma Meloni avrebbe deciso di dare precedenza alla formazione del governo e di rimandare a un momento successivo la decisione sulle olimpiadi invernali di Cortina 2026.

Lo sport nel governo Meloni

Come più volte annunciato da Giorgia Meloni in campagna elettorale nel suo esecutivo il peso dato allo sport sarà notevole ed è probabile che il futuro ministro debba non solo risolvere una serie di incombenze legate all’implementazione delle strutture sportive ma anche occuparsi, in tandem col ministro dell’istruzione, della progettazione della didattica sportiva nelle scuole. Inoltre, non appare inverosimile che, come era accaduto a Valentina Vezzali e Vincenzo Spadafora, ad Abodi siano affidate le politiche giovanili. Infine, il ministro dovrà occuparsi anche del caro bollette che sta mettendo a repentaglio la vita di mote società sportive.

