Non è ancora terminato lo spoglio dei voti degli italiani residenti all’estero. Al momento con poco meno di 700 sezioni da scrutinare il primo partito è il Pd, seguito a breve distanza dall’alleanza Lega-Forza Italia-FdI. Un dato, però, è già ufficiale: nella Federazione russa l’alleanza di centrodestra ha vinto nettamente ottenendo 271 voti, il 50,19 per cento dei consensi espressi.

Al secondo posto il M5s con 114 voti (21,11 per cento), terzo il Pd (13,52 per cento, 73 voti). I Democratici possono comunque consolarsi: in Cina e negli Stati Uniti sono saldamente primo partito con percentuali intorno al 40-41 per cento.

Niente da fare invece in Ungheria e in Polonia. Anche qui, come in Russia, l’alleanza di centrodestra fa il pieno di voti: 57 per cento in Ungheria, 33 per cento in Polonia.

