La tornata elettorale per rinnovare il parlamento e per la regione Sicilia si è conclusa con un alto tasso di astensionismo. L’affluenza alle urne è stata del 63,9 per cento, un crollo del 10 per cento rispetto alle ultime elezioni del 2018. Domani segue in diretta sul sito tutti gli aggiornamenti sui risultati con analisi e approfondimenti.

Il centrodestra ha conquistato la maggioranza in entrambe le Camere. Fratelli d’Italia è il primo partito con circa il 26 per cento dei voti ottenuti.

Pessimi dati per il Pd, secondo partito, ma sotto il 20 per cento. Il Movimento 5 Stelle è la terza e supera il 15 per cento. Male la Lega che crolla al 9 per cento insidiata da Forza Italia intorno all’8 per cento.

Per sapere i risultati delle elezioni regionali in Sicilia bisognerà attendere lo spoglio che inizierà alle 14 di oggi. Secondo i primi exit poll è in testa il candidato del centro destra Renato Schifani.

Luigi Di Maio non tornerà in parlamento. I risultati certificano una sua sconfitta nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta. Ha perso contro il candidato del Movimento Cinque stelle Costa. Ritorna invece in Senato Silvio Berlusconi, eletto nel collegio uninominale di Monza.

08.24 – A Volturara Appula, il paese di Conte, il Movimento Cinque stelle ha ottenuto una vittoria schiacciante con oltre l’85 per cento delle preferenze.

08.21 – La vittoria con ampio margine di Ilaria Cucchi

Ilaria Cucchi (centrosinistra) è stata eletta al Senato, nel collegio uninominale di Firenze, con il 40,08 per cento delle preferenze. Ha battuto di circa 10 punti percentuali la candidata del centrodestra Federica Picchi.

08.16 – Nel collegio uninominale di Messina i candidati della lista di Cateno De Luca sono in testa. De Luca è candidato anche per la presidenza della regione Sicilia dove i primi exit poll e sondaggi lo posizionano in seconda posizione dietro Renato Schifani (centro destra) e prima di Caterina Chinnici (centro sinistra). Ecco chi è Cateno De Luca nell’articolo di Attilio Bolzoni pubblicato nei giorni scorsi su Domani:

08.08 - I dati sull’affluenza dal 1948 a oggi

08.02 – Daniela Santanché batte l’economista Carlo Cottarelli in senato a Cremona

Nel collegio uninominale di Cremona, l’esponente di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè batte con il 52,17 per cento delle preferenze Carlo Cottarelli (centrosinistra), fermo al 27,37 per cento.

07.53 – Il presidente della squadra di calcio della Lazio, Claudio Lotito, è riuscito a entrare in Senato vincendo in Molise dove era candidato con il centro destra in quota Forza Italia.

07.50 – Il Partito democratico ha ottenuto meno del 20 per cento dei voti. Qui una prima analisi:

07.48 – A Bologna Casini vince il testa a testa con Sgarbi

Pier Ferdinando Casini (centrosinistra) ha battuto Vittorio Sgarbi (centrodestra) a Bologna, nel collegio uninominale del Senato. Rispettivamente hanno ottenuto il 40,07 per cento delle preferenze e il 32,32 per cento.

07.40 – Eletta nuovamente in Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati

Con il 96,7 per cento dei voti scrutinati nel collegio uninominale Basilicata-Potenza, Maria Elisabetta Alberti Casellati, vince con il 36,01 per cento delle preferenze. Secondo il candidato del Movimento Cinque stelle Antonio Materdomini con il 24,32 per cento e terzo il candidato di centro sinistra Ignazio Petroni con il 21,86 per cento dei voti.

07.34 – Arrivani i complimenti di Marine Le Pen

«Il popolo italiano ha deciso di prendere in mano il proprio destino eleggendo un governo patriottico e sovranista», ha scritto su Twitter Marine Le Pen, leader del Rassemblement National. «Complimenti a Giorgia Meloni e Matteo Salvini per aver resistito alle minacce di un’Unione europea antidemocratica e arrogante ottenendo questa grande vittoria».

