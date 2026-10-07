I voti favorevoli sono stati 228, domani sarà allerta massima contro i franchi tiratori. La minaccia comunque è grave: Giorgia Meloni ha infatti avvertito gli alleati che in caso di bocciatura salirà al Quirinale per presentare le sue dimissioni e dunque sarà voto anticipato
La Camera dei deputati ha approvato con 228 sì con la fiducia l’articolo 3 della legge elettorale, che modifica i confini territoriali dei collegi uninominali senatoriali della Provincia autonoma di Bolzano.
La seduta prosegue con i voti sugli altri articoli su cui non è stata posta la fiducia. In ogni caso, ora il testo del Melonellum è virtualmente approvato, manca solo l’ultimo passaggio davvero di tensione: domani nel pomeriggio la Camera scrutinio segreto voterà tutta la legge in via definitiva.
Su questo voto il governo non ha posto la questione di fiducia, dunque sarà allerta massima contro i franchi tiratori. La minaccia comunque è grave: Giorgia Meloni ha infatti avvertito gli alleati che in caso di bocciatura salirà al Quirinale per presentare le sue dimissioni e dunque sarà voto anticipato.
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