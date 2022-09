L’avvocata Annamaria Bernardini de Pace, la stessa di Francesco Totti, ha inviato alle redazioni di giornali e agenzie un monito per diffidarli preventivamente dalla pubblicazione di dettagli sulla vita della figlia di Giorgia Meloni

L’avvocata di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, Annamaria Bernardini de Pace, ha inviato una diffida preventiva alle redazioni di giornali e agenzie per evitare che i giornalisti si avvicinino a Ginevra, la figlia della futura premier e del giornalista di Mediaset, e che pubblichino dettagli sulla sua vita.

«Invitiamo ogni mezzo di informazione pubblico o privato, cartaceo o online a evitare in qualunque modo e con qualunque mezzo di pubblicare o divulgare immagini che ritraggano la figlia minore; e ad astenersi altresì dal pedinarla, accerchiarla e intimorirla con presenze inopportune; nonché, infine, dal rendere pubblici e riconoscibili, anche visivamente, nomi, indirizzi e recapiti dei luoghi abitualmente frequentati dalla minore, come già incautamente e illegittimamente accaduto in queste ore», si legge nel documento.

Il caso

Negli ultimi giorni sono comparsi diversi reportage sulla vita privata di Meloni, in cui venivano citati anche alcuni luoghi che frequenta la figlia. Diversi parenti della leader sono stati intervistati in questi primi giorni dopo la vittoria: ha parlato sua madre Anna, ma anche la sorella Arianna.

In passato, la stessa Meloni aveva raccontato sui social, anche per immagini, il rapporto con sua figlia.

Secondo il compagno di Meloni, Giambruno, la bambina avrebbe scritto da sola il biglietto. «Ovviamente, non comprende bene quello che è successo, ha solo capito che la mamma ha vinto qualcosa» ha detto in un’intervista al Corriere della Sera.

Anche per il futuro, Giambruno spera di mantenere sé stesso e Ginevra fuori dalla luce dei riflettori, per esempio evitando di trasferirsi a palazzo Chigi: «Le sembra che facciamo crescere una bimba di sei anni in un palazzo tipo Versailles? Anche un po’ meno, grazie. Una casa ce l’abbiamo».

L’ultima immagine in cui si intravede Virginia è quella in cui Meloni la ringrazia, scattata sabato scorso.

L’avvocata

Bernardini de Pace è anche la rappresentante legale di Francesco Totti nel divorzio dalla sua ormai ex moglie Ilary Blasi. Sulla scia dell’intervista di Totti al Corriere della Sera, in cui l’ex capitano della Roma accusa la moglie di tradimenti e dispetti, è stata definita fautrice di una strategia che schiaccia «vite di persone che si sono amate come fossero noci» dal regista Gabriele Muccino.

Ma la figlia d’arte segue divorzi eccellenti da tempo: ha assistito Romina Power, Katia Ricciarelli, Eros Ramazzotti, Rosanna Schiaffino, Simona Ventura, Flavio Briatore.

