All’evento organizzato a Milano da La Verità, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è espressa sull’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e alcuni uomini vicini alla sua cerchia di potere. «Toti ha detto che avrebbe letto le carte e avrebbe dato le risposte. Aspettare quelle risposte e valutare penso sia il minimo indispensabile per un uomo che ha governato molto bene quella Regione», ha detto la premier. «E non ho altro da aggiungere sulla vicenda perché non ho elementi per farlo», ha aggiunto.

Al momento il governatore Toti, che dal 7 maggio si trova ai domiciliari con l’accusa di corruzione, non si è ancora espresso sulla vicenda giudiziaria che ha travolto la regione, ma non ha neanche intenzione di dimettersi.

Durante l’interrogatorio di garanzia di settimana scorsa ha deciso di rimanere in silenzio e si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha nemmeno rilasciato dichiarazioni spontanee. Per lui ha parlato ai giornalisti il suo avvocato, Stefano Savi: «Stiamo leggendo le carte», e «la settimana prossima chiederemo di farci interrogare. Dopo chiederemo la revoca dei domiciliari».

L’inchiesta

Il 7 maggio scorso sono finiti agli arresti domiciliari anche il suo capo di gabinetto Matteo Cozzani e l'imprenditore della logistica Aldo Spinelli. In carcere l'ex presidente dell'autorità portuale e amministratore delegato di Iren Paolo Signorini, ora sospeso.

Per il governatore ligure l’accusa principale è quella di corruzione. L’inchiesta, partita nel 2020 dalla procura di La Spezia e poi trasferita a Genova, si è concentrata inizialmente sull’intreccio tra finanziamenti elettorali e concessioni portuali. Ma alla vicenda si stanno aggiungendo ogni giorno nuovi indagati e si stanno aprendo nuovi filoni, dal business dei rifiuti alla sanità privata fino a un’ipotizzata truffa sul Covid. Un meccanismo – quello che sta emergendo dalle indagini – fatto di erogazioni da una parte e di favori dall’altra, già ribattezzato «sistema Toti».

