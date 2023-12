Il parere presentato da FdI firmato da Ylenja Lucaselli è negativo alla ratifica e la Lega è d’accordo, ma Forza Italia ha annunciato l’astensione spaccando il centrodestra. La discussione in commissione prosegue e l’aula è rinviata alle 11

La giornata comincia in salita per il centrodestra, che si divide in commissione Bilancio alla Camera sulla ratifica del Mes.

La commissione, che si è riunita stamattina, doveva decidere sul parere proposto dalla capigruppo di Fdi in commissione Bilancio, Ylenia Lucaselli, contrario alla ratifica dell'accordo di modifica del Mes in commissione Bilancio alla Camera. Nel documento si legge che « La proposta di legge è carente di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità».

Il risultato però è stato una spaccatura netta della coalizione: Fratelli d'Italia e Lega sono orientati a votare a favore del parere e quindi contro la ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Forza Italia ha annunciato l'astensione in commissione e, se non ci saranno cambiamenti, anche in Aula.

Per consentire alla commissione Bilancio di proseguire la discussione sul parere, che dovrà comunque passare per l'esame dell'Assemblea, l'aula della Camera è stata sospesa e riconvocata alle 11.

