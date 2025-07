Infine la rottura tra il multimiliardario Elon Musk e il presidente americano Donald Trump ha prodotto i suoi effetti: il proprietario di Tesla ha annunciato la nascita del suo partito la notte del 4 luglio, il giorno in cui gli Stati Uniti festeggiano l’indipendenza.

Si chiama America Party, secondo gli analisti potrebbe valere tra il 5 e il 10 per cento, ed è stato presentato all’indomani dell’approvazione del Big beautiful bill, il provvedimento avversato da Musk e da lui ritenuto l’anticamera della bancarotta per gli Stati Uniti, con l’aumento del deficit a 2500 miliardi di dollari.

Per ora nessuno dei leader di centrodestra si è esposto a commentare la notizia, eppure la definitiva rottura tra Musk e Trump non potrà non avere conseguenze: in primis la premier Giorgia Meloni aveva accolto il proprietario di Tesla in Italia, sia in sede ufficiale che alla festa di Fratelli d’Italia. Anche Matteo Salvini, trumpiano di ferro, ha offerto il palco dell’ultimo congresso della Lega a Musk, che si è collegato in videoconferenza. Più nulla, invece, da quando è uscito dall’amministrazione americana.

La posizione di Vannacci

A prendere posizione, invece, è stato il vicesegretario della Lega ed eurodeputato, il generale Roberto Vannacci, che a Domani ha spiegato come «Il mio giudizio sulla genialità di Musk non cambia, bene quindi che si fosse schierato con Trump al momento delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America». Ma ora con questo nuovo partito? «Vedremo questa nuova sua offerta politica, vedremo gli eventuali obiettivi convergenti, vedremo se continuerà a sostenere il sovranismo degli stati, la non ingerenza negli affari degli altri soggetti internazionali, se continuerà a voler demolire la truffa del green deal, a eliminare l'immigrazione clandestina e la religione dei diritti umani e se continuerà a perseguire politiche volte a garantire più sviluppo, più ricchezza e più benessere».

La sintesi di Vannacci è pragmatica: a favore di «tutto ciò che converge con i nostri ideali, che fanno poi riferimento al semplice buonsenso, porta avanti la nostra causa di una Italia Sovrana, attenta ai territori e alle realtà locali e pronta a collaborare con tutti gli attori che portino benefici reali agli italiani e supportino gli interessi nazionali».

L’interrogativo, però, è se Musk avrà lo stesso occhio di favore per l’Italia che ha avuto in passato. A far immaginare che non sia così è stato Andrea Stroppa, referente italiano del tycoon. «A Musk piace molto l'Italia per la sua storia, ma ci siamo scontrati con la politica romana che ha un'agenda molto diversa», ha detto intervistato a Lucca, facendo riferimento al sistema satellitare Starlink, sviluppato da Space X. «L'Italia aveva la possibilità di avere in Europa il sistema più avanzato di connettività sia a livello civile che a livello militare» ma così non è stato. Stroppa ha anche sottolineato che «i primi a rimanere delusi, secondo me, sono stati gli interlocutori che ci avevano fatto delle richieste» e che per Musk – come ha detto anche al congresso della Lega – il problema dell'Europa è «la politica europea. E lo dice perché molti dei fornitori delle sue aziende sono europei e spesso sono ingabbiati da burocrazia e lacci che impediscono di correre».

