Dopo aver consultato i follower con un sondaggio sul suo social X nel giorno in cui gli Usa festeggiano l’Indipendenza, Elon Musk annuncia la nascita di un nuovo partito negli Usa, l'America Party. «Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico e lo avrete».

«Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, l'America Party è nato per restituirvi la libertà», scrive il patron di Testa e SpaceX.

La svolta arriva dopo l'approvazione del “big beautiful bill”, il budget che contiene tutte le promesse elettorali del presidente americano, dal taglio delle tasse a nuovi fondi per combattere l'immigrazione, che secondo Musk è in grado di mandare in bancarotta agli Stati Uniti.

Sulla contrarietà alla manovra, Trump aveva commentato seccamente: «È arrabbiato per i sussidi alle auto elettriche» e aveva minacciato di rimandarlo in Sudafrica.

© Riproduzione riservata