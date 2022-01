Prosegue «l’operazione scoiattolo» del Cavaliere per farsi eleggere. Salvini prende tempo e gioca sapendo che in parlamento il suo è il partito di centrodestra con il maggior numero di eletti: «Di tutto c'è bisogno fuorché di confusione in Italia in questo momento», per Letta il bis di Mattarella «sarebbe il massimo»

Silvio Berlusconi è arrivato a Roma per dare maggiore peso alla sua candidatura al Quirinale e adesso è chiaro, ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a DiMartedì, che non è una strategia «ma è una cosa molto seria», non solo, «alcuni parlamentari iscritti al nostro gruppo hanno ricevuto una telefonata, non è una vicenda chiusa». Così, ha avvertito Letta, «il negoziato non decolla».

Matteo Salvini, il segretario della Lega, intanto ha ripetuto a Porta a Porta che «molti italiani, me compreso, avrebbero piacere che Draghi continuasse a svolgere il ruolo di presidente del Consiglio di garanzia in Italia e in Europa perché ci sono ancora tante cose da fare in questi mesi che ci accompagnano alla fine della legislatura. Di tutto c'è bisogno fuorché di confusione in Italia in questo momento». La mattina dopo ha rifiutato domande sul Colle ma ha risposto sulla possibilità di fare entrare i leader al governo: «Essendo il 2022 un anno socialmente difficile, pre-elettorale verso il taglio dei parlamentari, o c’è un governo ai massimi livelli oppure sarà complicato. Gli italiani meritano il massimo dell’impegno, questo è l’invito».

Tra i ragionamenti di Salvini infatti c’è il rimpasto di governo: «Secondo me bisognerebbe mettere in campo tutte le energie migliori possibili. Se io entrerei nell'esecutivo? Ne parliamo più avanti ma non sono uso ritirarmi dalle mie responsabilità». Salvini gioca sapendo che il suo è il partito di centrodestra con il maggior numero di eletti in parlamento e prende tempo. L'obiettivo della sua area, ha sottolineato il leader della Lega, deve essere quello di arrivare a una scelta «che unisca e che sia ovviamente di alto profilo».

Il vertice di coalizione del centrodestra, previsto per venerdì a Villa Grande, la residenza di Berlusconi, potrebbe slittare.

Intanto continua a restare in vita l'ipotesi di un bis dell'attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il leader dem ripete: «Sarebbe il massimo ovviamente». Su una cosa infine Letta sembra concordare con Salvini, dopo il voto per il Quirinale, il governo «deve trovare nuova energia». Per Letta «è chiaro a tutti che in queste ultime settimane ci sia fatica, c'è bisogno di un nuovo patto di governo, in qualunque condizione».

Berlusconi determinato

Berlusconi intanto ha reso Villa Grande, la sua residenza romana, il quartier generale dell’ “operazione scoiattolo” per la sua elezione. Così, riporta il Corriere della Sera, lui stesso avrebbe definito la caccia uno a uno dei voti in parlamento che dovrebbero portarlo a superare la quota dei 505 — maggioranza assoluta degli aventi diritto — dalla quarta votazione in poi. Chi ha avuto modo di sentirlo in questi giorni assicura di averlo trovato molto determinato.

L’ipotesi sarebbe quella di chiedere ai suoi di votare scheda bianche per le prime tre. Anche il centrosinistra e il Movimento 5 stelle starebbero pensando di votare scheda bianca, ma al contrario per affossare i piani di Berlusconi.

«Berlusconi ancora non ha deciso cosa fare e vede quel che succede», riportano le agenzie. Il presidente di Forza Italia ha fatto il punto della situazione politica con Antonio Tajani e i capigruppo Annamaria Bernini e Paolo Barelli. Dovrebbe fare altri incontri, di sicuro continuerà lo scouting.

Quanto al vertice di centrodestra, il primo del nuovo anno, ancora non c'è una data definitiva: in un primo momento si era pensato di tenerlo dopo la direzione del Pd, ma i Dem hanno deciso di rimandarla a sabato per lasciare spazio al funerale del presidente parlamento europeo David Sassoli. Ancora non è chiaro se ci sarà un rinvio, Berlusconi potrebbe anche decidere di accelerare e anticipare tutto o di fare incontri separati.

