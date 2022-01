La partita del Quirinale si ferma per lasciare spazio al lutto. Il vertice del centrodestra a Villa Grande, residenza di Berlusconi, per convergere su una strategia, partirà nel pomeriggio

I giorni di lutto per il presidente del parlamento Europeo, David Sassoli, si intrecciano alla partita del Quirinale. In mattinata tutto è rimasto fermo per lasciare spazio ai funerali di stato di Sassoli, a Roma presso la Basilica di santa Maria degli Angeli.

Il feretro è stato accolto dal picchetto d’onore. Presenti il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e le più alte cariche delle istituzioni italiane ed europee. Le istituzioni europee saranno rappresentate dalla presidente ad interim del Parlamento europeo Roberta Metsola, dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e da quella Commissione europea, Ursula Von der Leyen, a cui si uniscono i leader dei gruppi politici e alti funzionari del Parlamento europeo.

I deputati europei onoreranno la memoria di Sassoli lunedì 17 gennaio all'apertura della sessione plenaria a Strasburgo, alla presenza dei presidenti dell'Ue, dell'ex primo ministro italiano ed ex deputato europeo Enrico Letta e del presidente francese Emmanuel Macron.

Sono previste delegazioni dal suo partito, il Partito democratico, e da tutti gli altri, anche Fratelli d’Italia, partito di destra, ha fatto sapere in mattinata che ci sarà. Bandiere a mezz’asta per il presidente del parlamento europeo scomparso in varie città, da Milano a Torino.

Ieri Gianni Letta, esponente di peso di Forza Italia, ha ribadito la positività del clima che si è creato nella vicinanza tra tutti per il lutto nel mondo politico: «Il clima che si respirava l’altro giorno quando è stato commemorato David Sassoli in parlamento era straordinario, di serenità e di armonia, di desiderio da tutte le parti di contribuire a guardare agli interessi del paese e non alle differenze di parte», ha detto ieri uscendo dalla camera ardente al Campidoglio.

Tornano i seniores

A quanto risulta a Domani il vertice di centrodestra a Villa Grande, residenza di Silvio Berlusconi, che dovrebbe portare alla definizione della strategia per il Quirinale partirà nel pomeriggio, alle 14.

Dopo la pagina pubblicitaria pubblicata a favore della candidatura di Silvio Berlusconi pubblicata sul Giornale, testata edita dal fratello Paolo, questa mattina i seniores di Forza Italia sono tornati a sostenere pubblicamente la candidatura del leader di Forza Italia al Colle.

«Siamo convinti – si legge nella nota del presidente Antonio Fugazzotto – che il presidente Berlusconi, da capo dello stato, possa davvero rappresentare un sicuro e affidabile baluardo per i valori di giustizia, libertà e benessere che sono stati il fondamento della sua azione politica da sempre».

© Riproduzione riservata