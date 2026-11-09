Un debutto con margine di miglioramento, che sconta una serata affollata e il superamento del metodo degli inseguimenti: non è detto che il nuovo Report non possa crescere, ma la destra ha ottenuto una quota di normalizzazione

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Missione compiuta: Report è diventato un programma “normale”. Niente hype creato ad arte dalle anticipazioni dei giorni precedenti, niente inseguimenti di politici per strada (“scalpi”, nel gergo di chi lavora nei talk). Dismesso l’approccio ranucciano, la prima puntata ha mostrato approfondimenti e inchieste, ma meno politica. Da sempre il programma inventato da Milena Gabanelli e Giovanni Minoli non piace al potere, che sia di destra o di sinistra.

Negli ultimi mesi, complice la rivelazione dell’amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, il conduttore (rimosso) e la trasmissione hanno subito uno scossone. Il tentativo di domenica sera, quando è andata in onda la prima puntata del “nuovo corso”, è stato quello di ribadire che alla radice Report resta lo stesso: un programma libero e indipendente, una squadra che non cede alle pressioni di chicchessia, nemmeno quelle di Lavitola, il cui depistaggio (tentato e poi svelato) nei confronti del programma è durato appena una settimana. Un approccio che il pubblico ha premiato con il 6,6 per cento di share. Di sicuro, mezzo milione di spettatori in meno rispetto alla prima puntata del 2025, quando, Ranucci portò a casa il 9,3 per cento.

«C’è ancora, in tutte le professioni, una razza umana che fa bene il lavoro per cui è pagata, per semplice senso del dovere. È grazie a loro se siamo un po’ più liberi e ogni mattina il Paese si rimette in moto… nonostante tutto». A scrivere è Milena Gabanelli. Il messaggio, però, non è di domenica sera, ma del 2017, quando fu lei stessa a passare il testimone del programma – a cui si diceva «attaccata come un animale selvatico: guai a chi me lo tocca!» – a Sigfrido Ranucci. All’epoca, lo share fu del 7,1 per cento, per quasi 2 milioni di spettatori. Un altro mondo, televisivamente parlando: non esisteva Tv8, non c’era la Nove, dove domenica Fabio Fazio ha fatto il 10 per cento. Ma anche all’epoca il cambio di conduzione aveva sollevato preoccupazioni. I primi due servizi in onda, combinazione, erano proprio dei due inviati che sono diventati capiautore nel nuovo assetto, Bernardo Iovene e Giulio Valesini.

Pubblico & privato

Non è detto che l’ascolto di domenica sia un dato che non può crescere. La conduzione di Claudia Di Pasquale è credibile, la ripartenza del programma sconta anche il taglio delle repliche estive, bloccate dopo l’esplosione del caso Ranucci-Lavitola. Resta il fatto che, nel day after, mancano le smentite che usualmente affollavano le agenzie il giorno dopo la messa in onda settimanale. Chi frequenta i piani alti confida che le critiche sarebbero in realtà continuate ad arrivare, ma in forma privata. «Forse si tratta di aspettative deluse per il fatto che una volta rimosso Ranucci si potesse intervenire politicamente...», ipotizza qualcuno. Tutt’altro, visto che le inchieste continuano a riguardare anche la destra: domenica si è sfiorato il ministro della Difesa Guido Crosetto, è comparso il collega Gilberto Pichetto Fratin e anche nel servizio sul tartufo sono stati lambiti gli interessi di una meloniana umbra di peso come l’ex assessora regionale, Paola Agabiti. Per la prossima settimana si annunciano rogne (dal punto di vista di FdI) per quanto riguarda un servizio sull’America’s Cup che il governo ha portato a Napoli.

Televisivamente parlando, però, la speranza è che la maggiore riconoscibilità dei protagonisti sia premiata da una curva degli ascolti migliore di quella del servizio sul Cantiere Vittoria. «Un pezzo necessario per smarcarsi da Lavitola, ma la complessità della storia riguardava protagonisti poco conosciuti, il pubblico si perde». Insomma, tolto Ranucci, cambia qualcosa? Sicuramente non si è visto neanche un politico in fuga, sembra finito in soffitta quel “metodo Report” come lo intendono i dirigenti meloniani, che tanto li irritava. «Niente inseguimenti, più spazio alle repliche», è il mantra che il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini andava ripetendo ai suoi collaboratori nelle ultime settimane.

Per quanto riguarda gli ascolti – «decorosi» è la parola che circola – bisognerà guardare alle prossime settimane: è una maratona, considerata anche la domenica difficile che aspetta la squadra di Di Pasquale e Piervincenzi, visto che gioca la Nazionale. La prima prova vera, scevra dalla curiosità degli inizi e da un palinsesto alterato da eventi straordinari, quindi, sarà quella del 22 novembre. A quel punto, si vedrà se la dinamica sarà crescente o almeno stabile. Come quella che sta caratterizzando il Chi l’ha visto della gestione Griggi, fisso al 7 per cento. Un calo rispetto all’anno scorso, quando Federica Sciarelli garantiva il 9 per cento, anche se i dirigenti giurano che il programma «tiene». Ad andare bene è una delle prime serate meno nello spirito della fu Telekabul che vadano in onda: Lo stato delle cose di Massimo Giletti. Tutto il resto, nella prima serata di Rai 3, è noia: dal punto di vista di Giampaolo Rossi, un successo.

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