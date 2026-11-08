La prima puntata ha un messaggio centrale: la redazione non si è fatta ingannare dal tentativo del faccendiere di portare la redazione su una pista fasulla dopo l’attentato. Ranucci potrà pure essere stato amico di Lavitola, ma la squadra – che resta la stessa – non ha subito la sua influenza

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«Forse qualcuno sperava che Report venisse cancellato insieme alla sua storia trentennale e alla sua autonomia, e invece noi siamo rimasti qui a difendere il programma e a continuare a lavorare con lo stesso spirito di sempre, nonostante ogni sorta di pressione e strumentalizzazione». La nuova stagione di Report inizia cavalcando l’ondata di orgoglio rivendicativo che aveva invaso già la sala blu della sede Rai di via Teulada durante la conferenza stampa di presentazione. L’interprete più efficace di quel sentimento era stata Claudia Di Pasquale, il ruolo si conferma nella prima puntata.

La conduzione di Di Pasquale e Daniele Piervincenzi è comune in pochi frangenti: all’inizio, però, i due introducono il ricambio al timone della trasmissione rivendicando la storia del programma. «La squadra è sempre la stessa, quella che si è formata nel tempo e che con le sue inchieste ha creato la forza del marchio, prima sotto la guida di Milena Gabanelli e poi di Sigfrido Ranucci» spiega ancora Di Pasquale.

Destini divergenti

Proprio quel Ranucci che, rispondendo all’auspicio che facesse il tifo per quella che è stata a lungo la sua squadra, aveva spiegato di farlo piuttosto «ai ragazzi di Spotlight (la trasmissione d’inchiesta di Rainews dove ha traslocato, ndr) che con passione e meno risorse stanno sputando sangue per realizzare un prodotto per il servizio pubblico». E che, mentre va in onda il programma che a lungo ha condotto, lancia la nuova puntata di Spotlight, le prossime tappe del suo tour teatrale e pure il suo nuovo libro che uscirà a febbraio. La fondatrice di Report, Milena Gabanelli, invece, ieri sera era ospite di In Onda, su La7, in sovrapposizione alla prima parte del programma. In contemporanea Fabio Fazio sul Nove intervistava Corrado Formigli, altro inchiestista televisivo (Che tempo che fa poi è proseguito con Vanessa Scalera e Valentino Rossi).

Se la squadra è sempre la stessa, anche il programma cambia poco. Stesso studio 2 di via Teulada, scansione quasi sovrapponibile all’anno scorso (Report Play fino alle 21, poi l’Anteprima fino alle 21.35, Report vero e proprio fino alle 22.50, chiude fino alle 23.30 Report plus): quattro inchieste, per quasi due ore e mezza un solo break pubblicitario, poi l’ultima fetta di programma, una seconda interruzione prima della fine. Oltre agli aggiornamenti sul Cantiere Vittoria e l’approfondimento sugli influencer del disagio à la Cicalone, un pezzo sulla plastica in mare e uno sulla tracciabilità dei tartufi.

Piervincenzi è in maniche di camicia – azzurre però, il marchio di fabbrica di Ranucci è il bianco – si alterna con Di Pasquale per introdurre e commentare in studio le inchieste. La giornalista, inviata storica del programma, fa la parte del leone introducendo il pezzo forte della puntata, il terzo aggiornamento sull’inchiesta sul Cantiere Vittoria, quella storia che avrebbe attirato anche l’attenzione dei servizi segreti israeliani e che, in un primo momento, sembrava la pista più quotata per risalire all’autore dell’attentato a Ranucci.

«Ci hanno dipinto come complici di un tentativo di depistaggio, ma nessuno di noi poteva immaginare il ruolo di Lavitola nell’attentato» spiega Di Pasquale, raccontando il breve contatto via messaggio tra l’inviato che ha seguito la storia Daniele Auteri e Valter Lavitola quando il faccendiere viene individuato come mandante della bomba piazzata sotto casa del conduttore.

Un messaggio

La storia del cantiere ha poi risvolti che toccano politica, imprenditoria e servizi, ma arrivano a Cicciano: ironia della sorte, lo stesso paese vicino Napoli da cui sono partiti gli esecutori dell’attentato a Ranucci. Solo una combinazione, però: il senso dell’inchiesta, in cui quasi subito compare un messaggio audio inviato da Lavitola ad Autieri, con tanto di invito al Cefalù rinviato al mittente, è quello di dimostrare che la redazione di Report l’influenza di Lavitola non l’ha mai subita. Tanto da smascherare subito il suo tentativo di depistaggio e chiudere la pratica della sua segnalazione nel giro di una settimana. Insomma, il rapporto dell’ex conduttore e il faccendiere non ha interferito con il lavoro della squadra. Il vicedirettore stato un elemento importante del programma, ed è stato ricordato a più riprese, in conferenza stampa e in trasmissione, ma, diversamente da come a lungo il conduttore ha raccontato, Ranucci non è Report.

Che ha continuato il suo lavoro «nonostante ogni sorta di pressione e strumentalizzazione» dall’esterno raccontata dai conduttori. Una valutazione sovrapponibile all’immagine che emerge dall’ordinanza della giudice del lavoro che ha respinto il ricorso urgente di Ranucci contro la sua rimozione, che certifica anche un altro punto. Ossia il malessere in redazione dovuto alle conseguenze interne della notizia dell’amicizia tra il giornalista e Lavitola certificato dalla magistrata, una circostanza che nessuno ha ancora smentito.

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