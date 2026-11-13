Al Nazareno arriva l’invito alla kermesse di Fratelli d’Italia, in programma a Roma dal 3 dicembre. Ma anche quest’anno la segretaria Pd declina. Lo scorso anno si era resa disponibile a salire sul palco, ma solo per un faccia a faccia con la premier. Che aveva rilanciato: dibattito a tre, anche con Conte, perché il centrosinistra non ha un leader riconosciuto. Il presidente M5s alla fine aveva accettato un’intervista

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Al Nazareno se lo aspettavano ormai da giorni. L’invito di Elly Schlein alla festa di Atreju, l’evento invernale che da anni Fratelli d’Italia organizza a Roma e che da quando Giorgia Meloni è al governo è diventato un appuntamento immancabile per la politica nazionale, è arrivato. Il “villaggio natalizio” sorgerà al Circo Massimo di Roma dal 4 al 13 dicembre. Il titolo sarà «Il futuro ci chiama ancora», chiara allusione alle prossime elezioni politiche.

Ma anche questa volta, come gli scorsi anni, la risposta della segretaria Pd è un no. E la motivazione è severa: «Il confronto si fa in parlamento, gli italiani non hanno bisogno di un’altra festa adesso, ma che la manovra venga riscritta».

La segretaria dem era stata invitata anche all’edizione dello scorso anno. In quel caso aveva fatto sapere che avrebbe accettato di salire su un palco di Fdi, ma solo per un confronto faccia a faccia con la premier. Meloni si era detta disponibile, ma aveva rilanciato con una freccia al veleno: avrebbe accettato un dibattito a tre, lei, Schlein e Giuseppe Conte. Perché, era stata la spiegazione, il centrosinistra non aveva un leader riconosciuto dalla coalizione e non avrebbe potuto decidere lei al posto del popolo del centrosinistra.

Schlein dunque aveva declinato. Il presidente M5s invece aveva partecipato alla kermesse, ed era stato intervistato da Tommaso Cerno, direttore del Tempo. Che aveva subito contestato l’assenza della segretaria Pd. Conte ne era uscito bene: «L’assenza di Schlein? La sedia vuota qui è quella di Meloni».

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