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«Siamo in un momento in cui una grande occasione per le donne, cioè la prima donna presidente del Consiglio, non coincide con uno scatto in avanti della qualità della vita delle donne e per la loro rappresentanza politica. È stata un’occasione persa». Così è iniziato il panel Le città che cambiano: cosa deve fare la politica, il colloquio tra la sindaca di Genova, Silvia Salis e la giornalista Lisa di Giuseppe, tra i primi che hanno aperto la due giorni “L’Italia di Domani”, in corso all’Ara Pacis di Roma.

Per la sindaca, la proposta fatta a tutti partiti dalla giornalista Annalisa Cuzzocrea, l’11 novembre scorso dall’Huffpost, affinché si impegnino volontariamente a riservare alle donne almeno il 50 per cento delle posizioni da capolista alle prossime elezioni politiche è un «segno di maturità politica perché se riforma della legge elettorale non permette una rappresentanza politica alle donne che sia a livello di una democrazia nel 2026, credo che siano gli stessi partiti a doversi esprimere in senso contrario».

Ma non soltanto di legge elettorale. Salis e Di Giuseppe nel colloquio durato 45 minuti hanno affrontato la maggior parte delle tematiche che animano il dibattito pubblico nazionale. Da come costruire e gestire città che funzionino fino alla legge di bilancio. Dal che fare per ridare forza al «campo larghissimo», fino a come contrastare la povertà che anche secondo la sindaca di Genova colpisce sempre di più chi lavora: «La finanziaria non può tacere il grido di dolore di un Paese», ha detto a proposito delle migliaia di persone scese in piazza contro il carovita, dei giovani che vogliono sentirsi protagonisti del loro futuro, dell’emergenza abitativa e dell’affordability, cioè la possibilità concreta per le persone di sostenere il costo dei beni e dei servizi necessari alla vita, in rapporto al proprio reddito: «Garantire a tutti l’accesso ai servizi è il primo elemento di democrazia».

Per Salis il partenariato pubblico privato per migliorare i servizi è una delle soluzioni. Ma solo se sull’interesse dei singoli prevale quello della «cosa pubblica», della collettività, dei cittadini, ribadisce, ad esempio parlando del problema degli studentati: sia della carenza di posti letto ma anche del fatto che in troppi casi stiano diventando solo uno strumento nelle mani delle società per arricchirsi. A proposito dei giovani fa notare la difficoltà che potrebbero avere a sentirsi vicini alla politica in un Paese che non li considera né per rappresentanza né come soggetti dello sviluppo. Quando si parla di politiche industriali evidenzia la necessità di strategie lungimiranti. Sulla gestione delle città sottolinea come sia importante agire per il benessere dei territori e che la sicurezza non si garantisce solo con i presidi delle forze dell’ordine ma anche con «investimenti, illuminazione, favorire la presenza». Sulla difesa ribadisce di credere in quella Europea.

«Negli ultimi anni la sinistra ha fatto troppo la cretina?», chiede Di Giuseppe in riferimento a un passaggio del libro È già domani in cui Salis racconta che le ha detto il padre dopo essere rimasta a piedi con la macchina: «Ha parlato meno ai figli degli operai», ha risposto la sindaca prima di chiarire come il suo dirsi progressista sia cosa ben diverso definirsi moderata: «Non lo sono», puntualizza prima di spiegare che non c’è una ricetta unica per governare bene una città ma è necessario essere incisivi, parlare alle persone, di elementi che riguardano la vita quotidiana.

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