Al museo dell’Ara Pacis parleremo del futuro del nostro paese in vista delle elezioni con lettori e lettrici e con i nostri ospiti: qui tutto il programma

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Che Italia vogliamo? Per rispondere a questa domanda abbiamo organizzato a Roma – il 14 e 15 novembre al museo dell’Ara Pacis – un evento di due giorni dal titolo “L’Italia di Domani”. Ne discuteremo insieme a lettrici e lettori e ai nostri ospiti, in vista delle prossime elezioni politiche. Al centro dei dibattiti ci saranno politica, geopolitica, economia, lavoro, scuola, sanità, ambiente e diritti. L’ingresso è gratuito.

Sul palco con noi: Niccolò Ammaniti, Luca Bottura, Giuseppe Conte, Marco Damilano, Antonio Manzini, PIF, Michela Ponzani, Silvia Salis, Roberto Saviano, Elly Schlein, Giovanni Storti, Margherita Vicario e molti altri.

Un laboratorio di idee aperto a tutte e tutti, dove confrontarsi, ascoltare opinioni diverse e mettere a confronto promesse elettorali e bisogni reali.

La diretta



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Gli appuntamenti di oggi, 14 novembre

10.00 - 10.15 – Saluti introduttivi

con Antonio Campo Dall’Orto, Presidente CdA Editoriale Domani

Emiliano Fittipaldi, Direttore Domani

10.15 - 11.00 – Antani di Luca Bottura

il nuovo podcast quotidiano di Domani

11.00 - 11.15 – Generare conoscenza per generare futuro

Domenico Pimpinella, Direttore Generale BF SpA con Luca Sebastiani

11.15 - 12.00 – Le città che cambiano: cosa deve fare la politica

insieme a Silvia Salis con Lisa Di Giuseppe

12.00 - 12.30 – Energia è potere: come affrontare la crisi

Claudio Farina, Chief Strategic Studies & Innovation Officer Snam SpA

Fabio Bulgarelli, Dir. Pianificazione Sistema Elettrico e Regolatorio Terna

Fabrizio Barderi, Head of Energy and Commodity Management Italy Enel

Con Stefano Iannaccone

12.30 - 13.15 – Italia-Europa, arriva la bufera

Marco Damilano e Emiliano Fittipaldi

Con le illustrazioni dal vivo di Fabio Magnasciutti

15.00 – 15.30 – L’intelligenza artificiale e il futuro dell’Europa

Brando Benifei con Francesca De Benedetti

15.30 - 16.15 – Che fine ha fatto la mafia

PIF con Enrica Riera e Nello Trocchia

16.15 - 17.00 – Chi ha paura del dissenso?

Vera Gheno, Djarah Kan, Giorgia Serughetti con Marika Ikonomu

17.00 - 17.15 – Costruire l’Italia, costruire gli italiani

Mario Abbadessa, Fondatore e CEO ADD Capital SpA con Stefano Vergine

17.15 - 18.00 – L’Occidente diviso: che succede dopo Trump?

Vittorio Emanuele Parsi e Nadia Urbinati con Roberto Brunelli

18.00 - 18.45 – Cultura e potere, tra storia e romanzo

Nicola Lagioia e Michela Ponzani con Maria Tornielli

Con le illustrazioni dal vivo di Fabio Magnasciutti

18.45 - 19.30 – La musica è sogno

Davide Boosta Dileo con Emanuela Del Frate

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