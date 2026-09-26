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Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci pubblica sui social un post per la campagna elettorale delle suppletive a Reggio Calabria, con una foto ritoccata di Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e compagna del governatore della Calabria Roberto Occhiuto, accanto al candidato Fabio Roscioli, tesoriere nazionale di Forza Italia e a Claudio Lotito, senatore forzista e nuovo patron della Reggina Calcio.

Il ritocco realizzato con l’intelligenza artificiale consiste nello “spogliare” la sottosegretaria della maglietta bianca che indossava nella foto originale, così da evidenziarne la scollatura sotto la giacca floreale.

«Agli attacchi sessisti sono abituata, ma questo francamente è un inedito. Un vero e proprio schifo che va arginato», dice la diretta interessata all'Adnkronos. «Ripeto, di attacchi di questo genere ne ho subiti e ho le spalle abbastanza larghe – aggiunge – ma qui siamo in presenza di una deriva che va arginata, soprattutto per proteggere le persone più deboli di fronte a fenomeni di questo tipo». «Usare l'intelligenza artificiale per spogliare una donna, con la volontà evidente di denigrare una donna, è un problema gigantesco per tutti, è un qualcosa di uno squallore infinito, ancora più deplorevole e grave se a farlo è qualcuno che si candida ad essere un leader politico. Tra l'altro non sono mai stata eletta in Calabria né sono intenzionata a candidarmi, Vannacci mi attacca solo perché sono la compagna del presidente della Regione?»

La sottosegretaria valuta l'ipotesi di «presentare una denuncia, soprattutto per spirito di servizio nei confronti di persone più deboli che possono essere destinatarie di attacchi di questo tipo e anche per evitare un rischio di assuefazione dinanzi ad episodi come questo. E poi sicuramente per noi legislatori si pone un problema più generale per fermare questo abuso più che uso dell'intelligenza artificiale. Interventi ci sono stati ma evidentemente non sono ancora sufficienti».

Numerosi attestati di solidarietà all’esponente forzista e di condanna a Vannacci arrivano da Forza Italia e non solo, tra cui il ministro Antonio Tajani per cui «ritoccare una foto per cercare di ridicolizzare l’avversario politico è disonorevole per chi predica il rispetto delle regole». Interventi anche dall’opposizione: Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, scrive che «da Vannacci solo squallore e volgarità. La sua non è critica politica ma sessismo più becero usato come arma contro una donna. A Matilde Siracusano la mia piena solidarietà».

Interviene anche Roberto Occhiuto: «Roberto Vannacci attacchi pure Forza Italia o me, se pensa che possa servirgli per le elezioni suppletive, che sono a Reggio Calabria e non in Sassonia. Si confronti sul merito, sui contenuti, sul futuro dei nostri territori e del Paese, se ne è capace, con me o anche con Matilde Siracusano. Ma chi per fare politica ha bisogno di ritoccare con un software il corpo di una donna ha già perso, prima ancora di cominciare. Questo non è il centrodestra in cui mi riconosco, e non credo sia quello in cui si riconoscono gli italiani».

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