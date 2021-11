Il Consiglio dei ministri ha approvato il super green pass: per frequentare bar, ristoranti e palestre bisognerà essere vaccinati. Il provvedimento sarà in vigore già in zona bianca. A palazzo Chigi la conferenza stampa con il premier Draghi

Mercoledì il governo ha deciso una stretta per contenere la quarta ondata di Covid-19. Le nuove misure sono state concordate durante la cabina di regia e l’incontro con le regioni e approvate all’unanimità dal Consiglio dei ministri.

Al termine del Cdm si è tenuta una conferenza stampa a cui hanno partecipato il premier Mario Draghi, il ministro della Salute Roberto Speranza e la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini.

La conferenza stampa

«La situazione è sotto controllo, tra le migliori in Europa grazie alla campagna di vaccinazione», ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il vantaggio rispetto ad altri paesi europei non va però sprecato: «Per questo nel Cdm di oggi abbiamo preso importanti provvedimenti in tema di controllo della pandemia. Sono stati varati all’unanimità e saranno in vigore dal 6 dicembre al 31 gennaio».

Il premier ha definito «molto proficua l’interlocuzione con i governatori delle regioni» e ha ringraziato il presidente della conferenza stato-regioni, Massimiliano Fedriga. «Voglio ringraziare gli italiani che stanno aderendo con grande partecipazione alla terza dose, i numeri sono molto incoraggianti», ha aggiunto Draghi, che ha confermato di aver ricevuto la dose booster.

Il super green pass

Il super green pass, valido solo per chi si è vaccinato o è guarito dal Covid, entrerà in vigore dal 6 dicembre già a partire dalla zona bianca: ai non vaccinati sarà limitato l’accesso a bar, ristoranti e palestre, e ulteriori limitazioni saranno introdotte negli spostamenti.

Non cambieranno le regole in zona rossa, con limitazioni e chiusure che scatteranno per tutti. L’obbligo di mascherina all’aperto scatterà in zona gialla e non saranno fatte eccezioni per vaccinati o guariti dal Covid. Il green pass ottenuto tramite tampone sarà valido solo per andare al lavoro e per i servizi essenziali.

«Per gli under 12 non ci sarà obbligo di certificato verde, nemmeno quando arriverà il via libera alla vaccinazione per bambini e ragazzi tra i 5 e gli 11 anni», ha invece confermato Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della Salute.

