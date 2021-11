Le forze di maggioranza hanno deciso di rendere obbligatorio il green pass ottenuto tramite vaccinazione per frequentare bar, cinema e ristoranti, anche in zona bianca. Nel pomeriggio il consiglio dei Ministri approverà il decreto

Le forze di maggioranza che sostengono il governo si sono accordate sul nuovo super green pass, una misura che ha lo scopo di incentivare le vaccinazioni e ridurre i contagi di Covid-19, evitando di ricorrere a nuove chiusure come stanno facendo molti altri paesi europei.

La nuova certificazione sarà in vigore anche in zona bianca e renderà obbligatorio possedere un green pass ottenuto con la vaccinazione per frequentare luoghi al chiuso, come cinema bar e ristoranti. Il nuovo super green pass dovrebbe essere approvato in un Consiglio dei ministri, oggi pomeriggio. Al momento, è in corso la riunione con le regioni.

COME FUNZIONA?

I dettagli del provvedimento saranno chiariti dopo il Consiglio dei ministri, ma è già chiaro che dopo la sua entrata in vigore sarà introdotta una nuova distinzione tra le certificazione. Da un lato l’attuale green pass, che si può ottenere dopo la vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 un tampone negativo, resterà valido per recarsi al lavoro per altre attività ancora da decidere.

Il nuovo super green pass, invece, si potrà ottenere solo dopo la vaccinazione (non è chiaro se basterà anche la guarigione dal Covid) e sarà necessario per frequentare tutta una serie di attività non essenziali: di sicuro cinema, ristoranti e bar e potenzialmente molte altre.

L’obbligo di super green pass dovrebbe entrare in vigore a partire dal 6 dicembre ed è già stato deciso che si applicherà anche in zona bianca.

L’accordo

Con l’eccezione di Fratelli d’Italia, tutti i principali partiti sono favorevoli al super green pass. La scorsa settimana c’erano ancora molti scettici su questo intervento, sia tra i presidenti di regione che nel governo. Ma con il peggiorare dei numeri dell’epidemia degli ultimi giorni, le voci critiche sono quasi scomparse.

La ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini ha detto ieri che raramente in passato si era vista una simile unanimità tra i presidenti di regione.

I primi a richiedere una modifica delle certificazioni sono stati i presidenti di regione, tra cui quello della Liguria, Giovanni Toti, uno dei più vocali in proposito. A lui si sono aggiunti altri presidenti, come quello del Friuli Venezia Giulia Massimiliamo Fedriga, che è anche presidente della conferenza stato regioni. Persino il leader della Lega Matteo Salvini è d’accordo con questa linea, sostengono i presidenti di regione sul suo partito.

