Il ministro degli Esteri ha detto di non aver avuto contezza dei movimenti del suo collega della Difesa: «Spero rientri entro il 7 marzo»

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ammesso di non aver saputo «personalmente» di sapere del viaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto negli Emirati Arabi. Crosetto è ora bloccato a Dubai. Il suo rientro è previsto per il 7 marzo ma «spero rientri prima», ha detto Tajani.

Sulla situazione di Dubai, ha detto che «dove ci sono più incertezze è a Dubai, soprattutto, e ad Abu Dhabi» e «c'è un alto numero di italiani negli Emirati, ci sono tanti minorenni. Oltre 20mila residenti più tutti i turisti», ha aggiunto, «il nostro consolato è operativo, abbiamo aggiunto 5 linee telefoniche».

Quanto alla notizia degli attacchi, «noi siamo stati informati dal governo israeliano ad attacco in corso, mi ha chiamato il ministro Gideon Saar ieri mattina presto quando l'attacco già iniziato», ha chiarito.

Il vicepremier si è detto pronto a riferire «alle commissioni Esteri-Difesa del Senato» sulla crisi in Medio Oriente.

