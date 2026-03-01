Sono stati uccisi anche Mohammad Pakpour, capo dei Guardiani della Rivoluzione, e Ali Shamkhani, stretto consigliere della Guida e a capo del Consiglio nazionale di Difesa. Teheran annuncia l’operazione «più feroce» della storia contro Israele e le basi statunitensi. Il bilancio delle vittime dell’attacco che ha colpito la scuola primaria femminile è salito a 108 persone

L’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti lanciato sabato mattina ha colpito i leader del regime. L’ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso: dopo la conferma del presidente Usa Donald Trump, è arrivata durante la notte quella della tv di stato iraniana. Sono stati uccisi anche Mohammad Pakpour, capo dei Guardiani della Rivoluzione, e Ali Shamkhani, stretto consigliere della Guida e a capo del Consiglio nazionale di Difesa. A prendere il posto di Pakpour, che aveva assunto la guida dei Pasdaran a giugno durante la guerra dei 12 giorni, il suo vice: Ahmad Vahidi.

La Repubblica islamica ha proclamato 40 giorni di lutto e annunciato la risposta con l’operazione «più feroce» della storia contro Israele e le basi statunitensi. Durante la notte, Teheran ha lanciato missili su Tel Aviv e sulle basi Usa nel Golfo: Doha, Bahrein, Kuwait. A Dubai è stato colpito un palazzo sull’isola artificiale di Palm Jumeirah e l’aeroporto internazionale.

Il bilancio delle vittime dell’attacco che ha colpito la scuola primaria femminile nel sud dell’Iran è salito a 108, ha annunciato la Mezzaluna Rossa. «Il numero di studenti martiri alla scuola di Minab ha raggiunto quota 108 e le operazioni di soccorso e rimozione delle macerie sono ancora in corso», ha dichiarato un portavoce dell'organizzazione.

Emirati all'Iran: "L'aggressione a noi è un errore, vi isola" "La vostra guerra non è contro i vostri vicini", ha dichiarato oggi un alto funzionario degli Emirati arabi uniti (Eau) rivolto all'Iran, affermando che gli attacchi iraniani nel Golfo stanno isolando la Repubblica Islamica, nel secondo giorno della risposta di Teheran all'attacco israelo-americano. "L'aggressione iraniana contro gli stati del Golfo è stata un errore di calcolo e ha isolato l'Iran in un momento critico", ha dichiarato Anwar Gargash, consigliere del presidente emiratino. "Tornate in voi stessi (...) e trattate i vostri vicini in modo razionale e responsabile", ha aggiunto Gargash. Media Iran, ucciso anche il capo dell'Intelligence della Polizia Il capo dell'intelligence della polizia iraniana, Gholamreza Rezaian, è stato ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani contro la Repubblica islamica, riferiscono oggi i media iraniani. "Il generale Gholamreza Rezaian, capo dell'intelligence della polizia nazionale, è stato ucciso in seguito agli attacchi nemici di ieri ", ha riferito l'agenzia di stampa Fars, insieme ad altri media. Idf, in corso una vasta ondata di attacchi su Teheran L'aeronautica militare israeliana (Iaf) sta conducendo una vasta ondata di attacchi aerei contro "obiettivi del regime terroristico iraniano nel cuore di Teheran", afferma l'esercito di Israele (Idf). L'esercito afferma che l'Iaf ha effettuato attacchi su vasta scala nei giorni scorsi "per stabilire la superiorità aerea e aprire la strada a Teheran". Lo riporta il Times of Israel. Nominato il nuovo comandante Guardie rivoluzionarie, il vice di Pakpour Il vice comandante delle Guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi è stato nominato nuovo comandante delle Guardie, dopo l'uccisione di Mohammad Pakpour durante l'attacco israelo-americano in Iran di ieri. Araghchi: "Khamenei leader saggio. Continueremo la sua strada" Alì Khameni è stato un leader saggio e la via da lui tracciata non sarà abbandonata. Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un lungo messaggio di condoglianze per la morte del leader supremo pubblicato sui media iraniani. "È stato un leader saggio, fermo nelle sue decisioni, profondo nella pianificazione e saldo nel cammino della verità, e lascia un'eredità duratura di onore, saggezza e perseveranza per la storia", ha scritto. "Il martirio di una personalità così visionaria è senza dubbio una grande e triste perdita, ma il suo insegnamento rimarrà forte e vivo, vibrante e fonte di ispirazione", ha detto. Iran, Pezeshkian e due alti funzionari guideranno la transizione Secondo quanto reso noto da Mohammad Mokhber, consigliere del defunto leader iraniano Ali Khamenei, saranno il presidente Masoud Pezeshkian e altri due alti funzionari a guidare il paese nel periodo di transizione dopo la morte della guida suprema. Inoltre, il presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha fatto sapere che "ci siamo preparati per questi momenti e abbiamo preso in considerazione tutti gli scenari", aggiungendo che il presidente Usa Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu "hanno oltrepassato le nostre linee rosse" e "ne subiranno le conseguenze". Il figlio dello scià, Reza Pahlavi: "L'ora della liberazione è vicina" In un breve post su X, Reza Pahlavi, figlio dello scià iraniano deposto, ha ringraziato Trump per l'operazione militare lanciata contro l'Iran, affermando che "l'ora della liberazione è vicina". "Il coraggioso popolo iraniano ha pagato un prezzo molto alto per la libertà", ha aggiunto. Pahlavi, che aspira a guidare l'Iran, ha dichiarato di aver elaborato un piano "per una transizione ordinata e trasparente verso un Iran democratico". Trump: "Iran minaccia di colpire come non mai? Meglio non lo faccia" L'Iran "ha appena dichiarato che oggi colpirà molto duramente, più duramente di quanto" non lo abbia fatto prima. "È meglio che non lo facciano, tuttavia, perché se lo facessero li colpiremmo con una forza mai vista prima!". È il monito del presidente Usa Donald Trump, affidato al suo social Truth e indirizzato a Teheran, dopo che i Pasdaran hanno preannunciato attacchi durissimi in risposta a quelli di ieri di Usa e Israele che hanno portato all'uccisione della Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei. L'Iran conferma la morti di Pakpour e Shamkhani L'Iran ha annunciato domenica la morte del capo dei Guardiani della Rivoluzione, Mohammad Pakpour, e di Ali Shamkhani, stretto consigliere della Guida e a capo del Consiglio nazionale di Difesa. Mohammad Pakpour, che aveva assunto la guida dei Pasdaran a giugno durante la guerra dei 12 giorni, e Ali Shamkhani, tra i più alti responsabili della sicurezza in Iran, sarebbero morti nei raid israelo-statunitensi su Teheran, ha riferito l'agenzia del potere giudiziario Mizan. Media, attacchi iraniani contro 27 basi militari statunitensi L'Iran ha sferrato attacchi contro 27 basi militari statunitensi nella regione, il quartier generale delle Forze di difesa israeliane e un complesso di difesa a Tel Aviv. Lo afferma il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche secondo quanto riportato dall'agenzia russa Tass. I pasdaran "non permetteranno che le sirene tacciano" nel territorio di Israele e nelle basi statunitensi e sferrerà "un attacco ancora più forte contro le strutture e gli obiettivi nemici".

